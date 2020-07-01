​​​​​​​صحيفة إسرائيلية: أربعة أسباب لعدم حدوث الضم الإسرائيلي في الأول من تموز

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تفاوض بشأن موعد صفقة الائتلاف الحكومي مع منافسه بيني غانتس، وفي 1 تموز/يوليو، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

ويمكن لنتنياهو، بحسب تقرير لصحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن يطرح موضوع ضم الضفة الغربية - وهي خطوة من شأنها أن تكون لها تداعيات سياسية هائلة خارج منطقة الشرق الأوسط - للحصول على دعم الحكومة أو الحصول على أغلبية في الكنيست.

ولكن يوم الثلاثاء، أشار نتنياهو إلى أنه لن يحدث شيء كبير في 1 تموز/يوليو، فبعد اجتماعه مع مبعوث البيت الأبيض آفي بركويتز والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، قال نتنياهو إنهما "تحدثا عن مسألة السيادة، التي نعمل عليها في هذه الأيام وسنواصل العمل في الأيام المقبلة".

ومع ذلك، تبدد التوقع الذي كان يتصاعد منذ شهور، أو قد يجادل البعض منذ أكثر من عام، والذي وعد نتنياهو خلاله بالضم ليس في حملة واحدة أو اثنتين ولكن عبر ثلاث حملات انتخابية.

وفي الشأن نفسه، استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إعلان الحكومة الإسرائيلية، خطة ضم الضفة الغربية، اليوم الأربعاء 1 تموز/ يوليو 2020.

وقال أشكنازي لراديو الجيش الإسرائيلي: "يبدو لي أنه من غير المرجح، أن هذا سيحدث اليوم، أتصور أنه لن يكون هناك شيء اليوم، فيما يتعلق بتمديد السيادة الإسرائيلية".

ولكن، هذا لا يعني أن الضم الكامل أو أي شكل آخر لن يحدث على الإطلاق، وفي الواقع، طرح نتنياهو فكرة ضم بضع كتل استيطانية كبيرة قريبة في 1 تموز/يوليو في محاولة لإرضاء جميع الأطراف.

ومع ذلك، فإن عدم القيام بالضم اليوم، يعد رمزًا لمدى صعوبة العملية، وفيما يلي أسباب عدم تضافرها بالطريقة التي كان نتنياهو يأملها.

الفريق الأمريكي غير مرتاح.. وبريطانيا تحذر

كان اجتماع يوم الثلاثاء مجرد واحد من عدة اجتماعات عقدها نتنياهو على مدى الأشهر القليلة الماضية مع فريق السلام الأمريكي في الشرق الأوسط الذي يرأسه جاريد كوشنر وفريدمان وبركويتز، وكانت رسالة الفريق مباشرة منذ شهور: أبطئ العملية.

هذا على الرغم من حقيقة أن خطة السلام الخاصة بإدارة ترامب، التي صدرت في شباط/يناير، تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لإضافة أراضي الضفة الغربية إلى خريطتها لحل الدولتين المستقبلي، حيث سيحصل الفلسطينيون على 70٪ من أراضي الضفة الغربية وستضم إسرائيل الباقي.

وتكهن البعض بأن التعطيل ناجم عن تفاصيل جغرافية، أو المستوطنات بالضفة الغربية التي ستوافق الولايات المتحدة على ضمها، بالإضافة إلى أزمة وباء كورونا وكذلك رفض الفلسطينيين الصريح لخطة ترامب والتي ستلقي بثقلها على الفريق الأمريكي.

على صلة أيضًا، انتقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خطة ضم الضفة الغربية، وحذر من تداعياتها على العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل.

وكتب في مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "تابعت بأسف اقتراحات ضم منطقة فلسطينية... وأخشى أن هذه الاقتراحات لن تحقق هدفها بضمان حدود إسرائيل، وحتى أنها ستكون مناقضة لمصالحها في المستقبل".

وأضاف جونسون "إن تنفيذ الضم سيضع علاقات إسرائيل مع العالم العربي والإسلامي في خطر، ومهما كان تطلعهم لإقامة علاقات مع إسرائيل، فإن الضم سيقف أمام طريق التعاون المحتمل، ولن يسمح للشركاء من العالم العربي بتعزيز العلاقات مع إسرائيل، وسيستغل أعداء إسرائيل ذلك ضد من يطمح إلى التقدم في الشرق الأوسط".

وتابع "أريد أن أرى حلًا يكون عادلًا للإسرائيليين والفلسطينيين"، مضيفًا: "لقد دافعت بريطانيا دائمًا، كجزء من أقلية صغيرة في الأمم المتحدة، عن إسرائيل من انتقادات غير عادلة وغير تناسبية أبدًا. لكن الضم سيشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وهو هدية أيضًا لأولئك الذين يريدون ترسيخ القصص القديمة عن إسرائيل، وأتمنى من أعماقي ألا يخرج الضم إلى حيز التنفيذ، وإذا تم ذلك، فإن بريطانيا لن تعترف بتغيير حدود 1967، باستثناء تلك التي يتفق عليها بين الجانبين".

وبالإضافة إلى ذلك، ورد أن الجيش الإسرائيلي قد تم إبعاده تمامًا عن حلقة العملية، مما أثار مخاوف بشأن رد فعل أمني محتمل.

ومهما كان سبب التأخير، يبدو أن نتنياهو أذعن للرئيس دونالد ترامب وفريقه، وهو أمر غير معتاد، وفي مفاوضات السلام السابقة، عادة ما تسمح الولايات المتحدة للإسرائيليين بأخذ زمام المبادرة في تحديد المعايير، وفي مفاوضات 2013-2014، عندما طرح فريق بقيادة وزير الخارجية آنذاك جون كيري مقترحات مفصلة، قامت حكومة نتنياهو بالرد بقوة.

غانتس غير مرتاح

وهناك سبب آخر محتمل لإبداء الفريق الأمريكي تحفظات: قد يرغبون في الحصول على الدعم الكامل من بيني غانتس، الذي أصبح الآن وزير الدفاع الإسرائيلي ولكن أيضًا رئيسًا مناوبًا للوزراء، ووفقًا لاتفاقية الائتلاف، من المقرر أن يتناوب غانتس في منصب رئيس الوزراء بعد حوالي عام من الآن.

وذكرت صحيفة التايمز أوف إسرائيل يوم أمس أنه "يبدو أن الولايات المتحدة تشترط إعطاءها الضوء الأخضر للمضي قدمًا بخطة الضم في الحصول على دعم غانتس لها، بالإضافة إلى دعم وزير الخارجية غابي أشكنازي".

وقال غانتس إنه يدعم خطة ترامب للسلام، والتي تنطوي على الضم، ولكن فقط إذا اكتسبت الفكرة دعمًا أوسع مما تحظى به حاليًا.

وهدد سياسيون أوروبيون بفرض عقوبات على إسرائيل إذا مضت بخطة الضم، وكما حذرت الدول العربية من أن الخطوة ستسبب اضطرابات كارثية في المنطقة، وكتب يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، أن الضم سيؤدي أيضًا إلى تدمير العلاقات التي يعمل نتنياهو بجد لبنائها في العالم العربي.

يمكن للفلسطينيين أن يكونوا مستعدين للحديث في حال عدم تطبيق الضم

السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، لم تكن راضية عن شائعات الضم، إذا تابعت إسرائيل خطتها، فإن السلطة الفلسطينية قالت أنها ستعلن دولتها، وكذلك تراجعت بالفعل عن كل التعاون الأمني ​​مع إسرائيل، بل وتوقفت عن أخذ أموال الضرائب المحتجزة لهم.

وتشير جميع الدلائل إلى انخفاض تاريخي في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، ومع ذلك، في انعكاس مذهل، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطة الفلسطينية على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات - وهو أمر لم تفعله منذ عام 2014 - إذا أسقطت إسرائيل فكرة الضم.

ويزعم التقرير أن السلطة الفلسطينية أرسلت رسالة إلى ما يسمى باللجنة الرباعية - التجمع الدبلوماسي الذي يضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا - قائلة إنها "مستعدة لاستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة حيث توقفت".

الفيروس التاجي منتشر في إسرائيل

هذه هي نقطة غانتس الأخرى: لقد عاد الفيروس التاجي في إسرائيل، ويعتقد أنه يجب على الحكومة إعطاء الأولوية للتعامل مع ذلك أولًا.

وفي الأيام الأولى من الفيروس، تم الثناء على نتنياهو وحكومته لإغلاقهم الصحي السريع والفعال، ولكن في الأسابيع الأخيرة، خففت إسرائيل القيود وفتحت أماكن العمل والمدارس - وشهدت ارتفاعًا في حالات كورونا، ويوم الثلاثاء، أكدت وزارة الصحة أكثر من 700 حالة جديدة تم تحديدها في الـ 24 ساعة الماضية - وهي ثاني أكبر عدد يتم تسجيله في يوم واحد منذ بدء الوباء، وتزعم التقارير الإسرائيلية أن الوزارة تضغط من أجل حظر التجوال في عشرات المدن للحد من انتشار الأمراض، حيث اختلف نتنياهو مع غانتس حول هذا الموضوع.

وقال نتنياهو يوم الثلاثاء "لدينا قضايا جدية نناقشها، وخطيرة للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون الانتظار حتى بعد مرور الفيروس التاجي".

(م ش- ع م/ح)