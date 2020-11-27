​​​​​​​صحيفة إسرائيلية: التطبيع السعودي الإسرائيلي مشروط بصفقة أسلحة

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية اللقاء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذكرت أن نتنياهو اجتمع في مدينة نيوم السعودية الواقعة على سواحل البحر الأحمر، مع محمد بن سلمان، برفقة سكرتيره العسكري العميد، آفي بلوث، إضافة إلى رئيس الموساد يوسي كوهين، بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأفادت الصحيفة بأن اللقاء تخلله بحث صفقة أسلحة، ورأت التطبيع بين الدولتين "ليس بعيد المنال"، وبيّنت أن الموافقة على التطبيع مشروط بالموافقة على صفقة أسلحة للسعودية تشمل طائرات "إف-35" على غرار تلك الصفقة بين الولايات المتحدة والإمارات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه مع اعتبار إيران تهديدًا عالميًّا، فقد تعطي إسرائيل الضوء الأخضر مرة أخرى لبيع أسلحة أخرى على نطاق واسع للمملكة، لإمالة ميزان القوى بشكل أكبر ضد طهران.

(س ر)