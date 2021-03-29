​​​​​​​صحيفة إماراتية: لمواجهة إيران تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة تفعيل استراتيجيتها للحرب الباردة

لقد وضع بايدن إيران على رأس أولوياته الدولية، ويمنحه ذلك الفرصة لصياغة استراتيجية تتعلم الدروس من نجاحات وإخفاقات أسلافه. والأهم من ذلك، أنه يمكن أن يؤسس إطارًا واسعًا يتجنب الحلول الجزئية المجزأة أو المتناقضة وأن يورث التماسك لخلفائه، حيث كان الافتقار المستمر إلى التماسك أمرًا محوريًّا لإخفاقات سلفه، بحسب تحليل لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

وعلى الرغم من أن جورج دبليو بوش شتم النظام الإيراني باعتباره جزءًا من "محور الشر"، إلا أنه عزز طهران إلى حد كبير، بغزو العراق، تاركًا البلاد ممزقة ويهيمن عليها إلى حد كبير وكلاء إيرانيون.

وكان الاتفاق النووي لعام 2015 إنجازًا بارزًا في السياسة الخارجية لباراك أوباما، لكنه كان معيبًا ومحدودًا. لقد أرجأ الاتفاق طموحات إيران النووية لمدة عقد من الزمان ولم يحل شيئًا، كما تركت سياسات إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار، ولا سيما دعمها لشبكة من المجموعات الطائفية المسلحة في الدول العربية المجاورة، دون أية معالجة.

إذا كان أي شخص في إدارة أوباما يأمل في أن يؤدي تخفيف العقوبات والشرعية الدولية التي يوفرها الاتفاق النووي إلى اعتدال سلوك طهران، فقد أصيب بخيبة أمل شديدة.

وسارع دونالد ترامب إلى الاتجاه المعاكس، فابتعد عن الاتفاق في 2018 وفرض نظامًا شاملًا من عقوبات "الضغط الأقصى". لكن بينما تسببت العقوبات في صعوبات اقتصادية كبيرة لإيران، أصبح سلوك طهران الإقليمي أكثر عدوانية من أي وقت مضى.

لأن الواقع معقد، فليس صحيحًا أن النكسات الإيرانية تترجم إلى نجاحات أمريكية، وفي الواقع، لم يجد ترامب أي صيغة لتحقيق أي شيء من خلال الضغط الكبير والنفوذ الذي راكمه، كما ورث بايدن هذا الإرث من الارتباك العميق حول إحدى أولوياته الرئيسة.

ومن الواضح أنه يريد إحياء الدبلوماسية النووية وحتى اتفاقية 2015، لكنه يصر على تعلم دروس مهمة من الإخفاقات والانهيار النهائي لنهج أوباما، النبأ السار هو أن إدارة بايدن لا تتسرع في أي شيء، وربما تتباطأ قليلًا.

والنبأ السيء هو أن كبار المسؤولين في الإدارة قد يركزون بشدة على منع إيران من أن تصبح دولة نووية لدرجة أن البعض يعتقد أن هذه هي المشكلة الخطيرة الوحيدة التي تواجه واشنطن في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فإن التركيز الأحادي على إحياء أو حتى "إصلاح" الصفقة من شأنه أن يوقع واشنطن في نفس الإطار المجزأ والمتناقض المسؤول عن 20 عامًا من الفشل.

وفي مقال جديد مهم، يقترح كريم سجادبور من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي نسخة معدلة من سياسة "الاحتواء" التي نشرتها الولايات المتحدة تجاه الاتحاد السوفيتي وشبكة حلفائه لتوفير هيكل عقلاني وموحد للنهج الأمريكي تجاه إيران، على المدى الطويل.

ويبدأ التحول إلى نموذج "الحرب الباردة" من خلال الاعتراف بأن التقارب الهادف بين واشنطن وطهران أمر مستحيل بكل بساطة، إن معارضة الولايات المتحدة متأصلة في جوهر هوية هذا النظام، وتوقع أي شيء آخر هو أمر ساذج.

لذلك، يجب الاعتراف بواقعين رئيسين في وقت واحد.

أولًا، يجب أن يكون مثل هذا التحول هدفًا طويل المدى للولايات المتحدة وحلفائها، لأن المصالحة الحقيقية مع هذا النظام كما هو غير ممكن، لكن، ثانيًا، مثل هذا التغيير، مهما كان حيويًّا، لا يمكن فرضه من الخارج.

ويبدو أن إدارة أوباما كانت تأمل في أن يعزز الاتفاق النووي "المعتدلين" ويشجع التغيير التطوري، ولكن هذا لم يحصل، كما كانت تأمل إدارة ترامب في أن يؤدي "أقصى ضغط" إلى انهيار النظام، وهذا أمر مستبعد في الوقت القريب.

ولم يكن أي من الطموحين واقعيين، وكانت السياسات الناتجة على الأقل مضللة إلى حد ما وغير فعالة في نهاية المطاف.

إن إطار عمل الاحتواء الذي يقترحه سادجادبور، بالاعتماد على سياسات الولايات المتحدة الناجحة على نطاق واسع في الحرب الباردة تجاه الاتحاد السوفيتي، سيكون له ثلاثة محاور رئيسة. سوف تسعى إلى دعم حلفاء الولايات المتحدة، وتقويض شبكة الدعم الإيرانية الخاصة، واستخدام العصا والجزرة للتأثير على سياسات طهران، والغرض منه، في النهاية، هو توفير إطار عمل لتغيير جذري، ولكن مدفوع محليًّا، داخل إيران.

وهدف بايدن المتمثل في العودة المبكرة إلى الاتفاقية النووية يتناسب بشكل جيد مع هذا الإطار، طالما أنه ليس غاية في حد ذاته، وقد يكون الأمر كذلك بالنسبة لانخراط دبلوماسي أوسع نطاقًا مع إيران إذا كان ذلك ممكنًا.

ولكن سيتعين على الولايات المتحدة أن تحرص على تقوية العلاقات مع حلفائها الإقليميين، وجميعهم لديهم مصلحة في إبقاء إيران غير نووية.

كما أنه لا غنى عن بذل جهود كبيرة لمحاربة وتفتيت شبكة إيران الإقليمية من الجماعات العنيفة، وذلك في المقام الأول من خلال تعزيز هياكل الدول العربية المتداعية التي يفترسها وكلاء إيران من الميليشيات.

ويتطلب هذا النهج أيضًا إعادة صياغة مفاهيمية دقيقة للعقوبات والمشاركة مع إيران، وكلها مصممة بعناية لتعزيز المجتمع المدني الإيراني وتحويل التطلعات الاجتماعية والسياسية والقومية ضد النظام نفسه.

وستكون المفاتيح المثابرة والصبر والفهم أن الإيرانيين لن يغيروا نظامهم إلا عندما يكونون مستعدين وبشروطهم الخاصة. من الواضح أن هناك الكثير بالفعل للعمل معه في المجتمع الإيراني، ولكن لا يمكن القيام بذلك إلا ببراعة ورؤية واضحة.

ويمكن لمثل هذا الإطار أن يوفر الاتساق والمرونة، مما يسمح لما قد يكون بخلاف ذلك من دوافع وسياسات متناقضة أن تعزز بعضها البعض.

وبدون مفهوم استراتيجي إرشادي، قائم على النهج الأمريكي الناجح إلى حد كبير لخصم سوفياتي أكثر تحديًا وخطورة، من المرجح أن تستمر واشنطن في التعثر من خطأ في التقدير ومن فرصة ضائعة إلى أخرى.

(م ش)