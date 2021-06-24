​​​​​​​صحيفة إماراتية: إيران لديها عدد كبير جداً من القضايا العالقة في المنطقة

وبدأ الرئيس الإيراني الجديد بداية مشؤومة، حيث أشار المؤتمر الصحفي الأول لإبراهيم رئيسي بعد انتخابه إلى سيطرة الجناح المحافظ للجمهورية الإيرانية على السلطة وترسيخًا لسياستها الخارجية المتشددة، بحسب تحليل لصحيفة ذا ناشيونال الإمارتية.

وأعلنت إيران أنها لن تتفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية أو دعمها لوكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وربما كان هذا متوقعًا من ما يسمى بـ "القاضي"، وهو مدع عام محترف ثم زعيم القضاء الإيراني، الذي صنع لنفسه اسمًا كجزء من المحاكم الثورية التي أرسلت الآلاف من مسؤولي النظام السابق والمعارضين السياسيين إلى حتفهم في السنوات الأولى للجمهورية، والذين أشرفوا على إعدام العديد من النشطاء في السنوات الفاصلة.

ولكنه بحسب الصحيفة، أمر لا يبشر بالخير بالنسبة لاستقرار المنطقة التي مزقتها صراعات بالوكالة، وقد حرض الكثير منها على رغبة إيران النهمة في إبراز قوتها ونفوذها. وقالت الصحيفة إنه يثير تساؤلات حول ما يمكن استخلاصه من المفاوضات النووية المتجددة التي أشارت الولايات المتحدة إلى أنها على استعداد للمشاركة فيها، فما فائدة رفع العقوبات قبل المحادثات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة إذا كانت ستفرج ببساطة عن النظام المالي الإيراني، وكذلك عن مغامرات وكلائها في الخارج؟

وكان صعود رئيسي إلى الرئاسة في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر بمثابة تمرين في مهرجان ديمقراطي دون أي شيء من الجوهر.

كزعيم غير كاريزمي، تعرض للهزيمة في الانتخابات السابقة من قبل الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، لكن هذه المرة لم يكن هناك أية مشكلة حيال ذلك، لأن المجلس الديني الذي يقرر من يمكنه الترشح قد استبعد كل منافس محتمل لرئيسي، الموالي للمرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي.

ويُوصف رئيسي بأنه خليفة محتمل لخامنئي، كما أن سيطرة المحافظين على السلطة تزيل بعض العوائق أمام استمرار مسار إيران الحالي الذي جعلها منبوذة على الساحة الدولية. القشرة الخارجية للديمقراطية لن تخدع أحد هذه المرة إلى حد كبير لأنه، باستثناء الاقتراع، تخلص النظام منها تمامًا.

وعلى الرغم من اللفتات الهزلية للمصالحة والتقارب، استمرت إيران في استخدام وكلائها لنشر الفوضى في المنطقة. ففي لبنان، يواصل حزب الله إحكام قبضته على السلطة، فبعد أن أشرف على قمع احتجاجات الشوارع التي سبقت جائحة فيروس كورونا، ظل حزب الله راسخاً في المؤسسة الحاكمة، وحمايتها من المساءلة عن انفجار العام الماضي الذي دمر جزءاً كبيراً من العاصمة بيروت.

ومنذ ذلك الحين، تحولت البلاد إلى دولة فاشلة مع اقتصاد مترنح شهد القضاء على مدخرات مواطنيها بسبب انهيار العملة والنظام المصرفي المعسر، ونقص الوقود المتفشي والفقر المدقع، ويبدو من غير المحتمل أن يتغير الوضع في أي وقت قريب.

وفي العراق، استمرت المجموعات المدعومة من طهران في السيطرة، واستخدمت نفوذها وسلطتها لمعاقبة أي شخص يجرؤ على الاحتجاج على سيطرتها على البلاد، وواصلت تلك المجموعات اغتيال النشطاء والصحفيين دون أية محاسبة.

وفي سوريا أيضاً، لعبت إيران دوراً حاسماً في إبقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة - وقد تجلى ذلك في فوز بشار الاسد في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.

وتواصل إيران ممارسة نفوذها في الدولة التي مزقتها الحرب، والتي هي أيضاً في ظل أزمة اقتصادية بسبب نقص أموال إعادة الإعمار والعقوبات المستمرة، بعد أن أمضت عقداً من الزمن في سحق انتفاضة شعبية وتحويلها إلى حرب أهلية تغذيها الطائفية.

هناك القليل الذي يمكن لرئيسي أن يغيره في مسار السياسة الخارجية الإيرانية، والتي اعترف حتى وزير الخارجية المنتهية ولايته في البلاد بأنها خارجة عن يديه. حدد خامنئي وحرسه الثوري مسار البلاد في الخارج والداخل.

لكن انتخاب رئيسي وموقفه المتشدد اللاحق يظهر نية النظام الحادة. يبدو أنها لا ترى أي سبب لصنع السلام مع جيرانها، لتقييد ميولها المهيمنة، والامتناع عن عرقلة تنمية الدول التي طالما عذبتها الطموحات الجيوسياسية، كل ذلك لغرض إبراز قوتها.

الاختلاف الوحيد الآن هو أن القناع الزائف من المجاملات الدبلوماسية للإدارة الإيرانية المنتهية ولايته قد تم تنحيته جانباً.

(م ش)