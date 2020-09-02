​​​​​​​صحيفة غربية: أردوغان طالب بافتعال حادث عسكري مع اليونان وجنرالات الجيش رفضوا

وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تقرير حمل عنوان "حرب أردوغان المحسوبة"، أن الرئيس التركي طلب من قادة الجيش إغراق سفينة يونانية شرق المتوسط.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن أردوغان اشترط على هؤلاء تجنب مقتل أي شخص في العملية.

وعندما رفض جنرالات الجيش هذا المقترح، طرح أحدهم خيارًا آخر وهو إسقاط مقاتلة يونانية، بطريقة لا تقتل الطيار وتتيح له فرصة القفز منها.

لكن الجنرالات رفضوا أيضًا هذا المقترح.

ورأت الصحيفة أنه "لو ترك الأمر للرئيس التركي، لكانت قواته قد أغرقت سفينة يونانية منذ فترة، وهو يمكن أن يؤدي إلى وقوع حرب".

وقالت "دي فيلت" إن أردوغان اتجه إلى هذا الخيار بعد تداعي شعبيته، في تطور يأتي قبل أقل من عامين على انتخابات الرئاسة في تركيا.

ورأت الصحيفة الألمانية أن الرئيس التركي يريد تصعيدًا محسوبًا لا يصل إلى حد الحرب، بل إشعال صراع خارجي لتعزيز شعبيته وبقائه في السلطة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يفوق أهمية لدى أردوغان من البحث عن الغاز والنفط في شرقي المتوسط.

(ي ح)