​​​​​​​صحيفة اسرائيلية تتساءل: لماذا لم تتم دعوة اسرائيل والولايات المتحدة إلى مؤتمر بغداد؟

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية أن مؤتمر بغداد الذي عقد يوم السبت 28 آب كان مؤتمراً غير عادي من حيث المكان والمشاركين. وضم المشاركون قادة فرنسا ومصر والأردن وقطر، ووزراء خارجية السعودية وإيران والكويت وتركيا.

وسعى الحدث إلى تحقيق هدفين: الأول، وهو أكثر محدودية، تعزيز استقرار العراق. والآخر، على نطاق أوسع، لتعزيز الاستقرار الإقليمي. لم تتم دعوة سوريا ولبنان واليمن، التي أصبحت ساحات قتال لبعض هؤلاء الممثلين، إلى الحدث. توقيتها، في ذروة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لم يكن مصادفة بالتأكيد. لقد عكست الفهم المتزايد من قبل دول المنطقة بأنها لم تعد قادرة على الاعتماد على تدخل الولايات المتحدة وعليها الآن أن تدافع عن نفسها بنفسها.

إن انعقاد المؤتمر يشير إلى عدة تطورات مهمة في منطقة الشرق الأوسط. الأول يتعلق بالدولة المضيفة، العراق، التي تقدم نفسها كوسيط إقليمي. يجب أن نتذكر أن العراق لم يلعب دوراً مهماً في المنطقة منذ أوائل التسعينيات، عندما تمت مقاطعته بسبب غزو صدام حسين للكويت. علاوة على ذلك، فإن استيلاء الولايات المتحدة على العراق عام 2003، و "تتويج" الأغلبية الشيعية، واندلاع الحرب الأهلية، حول العراق إلى دولة منبوذة في العالم العربي السني إلى حد كبير.

وعلى الرغم من أن العراق استضاف قمة جامعة الدول العربية عام 2012، إلا أنه كان مشغولاً في الغالب بالمشاكل المحلية والجهود المبذولة لهزيمة داعش. ومع ذلك، كدولة عربية تسيطر عليها أغلبية شيعية، فإن العراق الآن في وضع ملائم للتوسط بين المملكة العربية السعودية العربية السنية وإيران، وهي دولة شيعية غير عربية. وهكذا، في حين سعى العراق سابقاً للهيمنة على العالم العربي، فإنه يسعى الآن إلى تعزيز موقعه ونفوذه من خلال التوسط بين الخصوم في المنطقة.

أما التطور الثاني فيتعلق بتشكيل وتعزيز تحالف ثلاثي يضم العراق والأردن ومصر.

فمنذ عام 2019، اجتمع قادة ووزراء خارجية هذه الدول الثلاث خمس مرات على الأقل، حيث ركزت محادثاتهم على تعاون اقتصادي وأمني أقوى، بما في ذلك مشاريع الطاقة والطاقة المشتركة.

وعلى الرغم من أن العراق ومصر تنافسا سابقاً على قيادة العالم العربي، إلا أنهما شهدتا أيضاً فترات من التعاون، مثل الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، وإنشاء مجلس التعاون العربي الذي شمل أيضاً اليمن وتم حله مع غزو ​​العراق للكويت في التسعينيات. الظروف الحالية تسمح بتجديد هذا التحالف التاريخي.

أما التطور الثالث، فهو أن إيران والسعودية، على الرغم من عداوتهما العميقة، تمكّنا من تمهيد الطريق للمناقشات والحوار، مبيناً أن الانقسام الثنائي الذي أحدثته وسائل الإعلام بين الدول العربية "المعتدلة" والمحور الراديكالي لإيران وسوريا، حزب الله وحماس تبسيط مبالغ فيه. في الواقع، نرى بأن المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وتركيا تجري سياسة واقعية متطورة تترك الباب مفتوحاً للمحادثات مع أولئك الذين يُعرفون بالأعداء.

وفي مؤتمر بغداد التقى وزيرا خارجية الإمارات والكويت بوزير الخارجية الإيراني، لكن من غير الواضح ما إذا كان اجتماع إيراني سعودي قد عقد على هامش المؤتمر. ومع ذلك، استضافت بغداد منذ نيسان محادثات بين ممثلين إيرانيين وسعوديين بهدف تهدئة التوترات بينهما.

ومن جهته يحاول الرئيس الفرنسي ماكرون تعزيز المصالح الاقتصادية لبلاده في إعادة تأهيل العراق، وإيجاد طرق لإعادة بناء لبنان أيضاً. من ناحية أخرى، لم تكن الولايات المتحدة مشاركاً رسمياً في المؤتمر، على الرغم من أنه يجب على المرء أن يتذكر أن 2500 جندي أمريكي ما زالوا منتشرين في العراق، وأن بعثة دبلوماسية أمريكية كبيرة تعمل في "المنطقة الخضراء" المحمية ببغداد بالقرب من موقع المؤتمر.

وعبّر البيان الختامي للمؤتمر عن دعمه لتقوية مؤسسات العراق واستقراره، لكنه امتنع عن اقتراح إجراءات ملموسة لتنفيذ هذه الأهداف.

وفي السياق الإقليمي أيضاً، أشار البيان إلى أن المشاركين اعترفوا بالتحديات المشتركة التي تواجههم، والتي تتطلب التعاون على أساس علاقات حسن الجوار التي تتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض وتحترم السيادة الوطنية لكل دولة. وسيحدد الوقت ما إذا كانت هذه الأفكار المبتذلة العامة قد تمت ترجمتها إلى أفعال أم ستبقى على الورق. سيحدد الوقت أيضاً ما إذا كانت قد عقدت اجتماعات مهمة على هامش المؤتمر.

وماذا عن إسرائيل؟ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بشر ظاهراً بتعزيز مكانتها الإقليمية وأهميتها.

ترى العديد من الدول أن إسرائيل قوة إقليمية لها دور مهم تلعبه في نظام الضوابط والتوازنات تجاه إيران، والتي يمكن أن تضرب منشآتها النووية، إذا لزم الأمر. ومع ذلك، يوضح هذا المؤتمر أنه على الرغم من التحالف العلني الذي تم تشكيله بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وعلاقات إسرائيل السرية مع المملكة العربية السعودية، فإن هذه الدول تحاول التوصل إلى تفاهمات مع إيران.

(م ش)