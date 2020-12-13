​​​​​​​صحيفة عربية: أردوغان يجاهر بالإرهاب من خلال شحنهم إلى ليبيا

وبيّنت الصحيفة أن النظام التركي لا يبدو مستعدًا للتراجع عن خطواته في نشر الفوضى والإرهاب في ليبيا ونهب أموالها من النفط والاكتفاء بما سرق، وأضافت: "لا يزال يطالعنا كل يوم بأشكال متجددة من الاستفزاز والحشد العسكري للعودة إلى المواجهة العسكرية ونسف أي مبادرة للحوار بين الفرقاء الليبيين".

وتابعت الصحيفة الإماراتية في افتتاحيتها: "أردوغان يجاهر بجريمة الإرهاب، من خلال شحن مقاتلين ينتمون إلى جماعات إرهابية في ليبيا والدفع بمرتزقة من بلدان أخرى، لتوسيع دوره في المنطقة، فهو استباح أرض هذا الشعب ممرًّا للقتلة والإرهابيين، ضاربًا عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية".

وزادت أنه "يؤسس إلى إعادة صوغ الإرهاب وفق ما يخدم توجهاته السوداء، ويظن أنه بالتصعيد العسكري والتهويل سيمكنه من الاستفادة من التناقضات السياسية الدولية لتحقيق المكاسب".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشعب الليبي أدرك أن عدوهم الأول هو أردوغان وعملاؤه في الداخل الذين يريدون خراب بلادهم من أجل السيطرة على ثرواته.

واختتمت بالقول: "أردوغان يسعى إلى تمديد الفوضى والخراب والاستثمار فيها على حساب السلام، ولتخطي هذا المخطط يجب أولًا استعادة سيادة القرارات، وقطع الطريق على العابثين بأمن ليبيا ووحدتها الوطنية بفرض حوار شفاف وصريح يفضي إلى سلام حقيقي ونهائي".

(س ر)