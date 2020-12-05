​​​​​​​صحيفة عربية: أردوغان محاصر إذا تقدّم وفعل أو تراجع وأحجم

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن "أضغاث أحلام أردوغان بدأت تصطدم بالواقع المر"، على خلفية سنّ أوروبا عقوبات ردعية ضد تركيا نتيجة ممارساتها في شرق المتوسط وتدخلاتها في ليبيا والعراق وسوريا من جهة، وميلاد جبهة مصرية يونانية قبرصية لحماية شرق المتوسط من الخطر التركي من جهة ثانية.

وأوضحت الصحيفة أنه "لن يكون بمقدور أردوغان الإفلات من هزيمة نكراء" مع تزايد "الأعداء والخصوم المتضررين من سياسته العدوانية"، وزادت أن ذلك "سيؤدي بتركيا إلى عزلة إقليمية ودولية بفعل الأطماع والعدوانية والطيش، كما سيزيد ذلك من اشتعال النيران من حوله في الداخل التركي".

وخلصت إلى أن أردوغان الذي أجج الأزمات وأطالها في كل المناطق التي تدخل فيها، "بات محاصرًا" سواء إذا تقدّم وفعل، أو إذا تراجع وأحجم.

وحمّلت الصحيفة أردوغان "مسؤولية الوضع الذي ستعيشه تركيا جراء العقوبات"، لاسيما بعد تجاهله "جميع التحذيرات الدولية بشأن سياسته العدائية"، وتكهنت بأن "نهايته باتت قريبة" مشيرة إلى أن أخطائه ليس مع شعبه فقط بل مع شعوب بأكملها من خلال الإرهاب والفوضى، ومحاولة سرقة الثروات، وترهيب الناس وتهجيرهم من مناطقهم، ومحاولات إجراءات تغييرات ديمغرافية.

(س ر)