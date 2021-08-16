​​​​​​​صحيفة أميركية: مقتل ثلاثة في مطار كابول بينما يتدافع الأفغان للهروب من طالبان

وقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمطار العاصمة الأفغانية كابول، بحسب صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، التي نقلت عن شهود عيان أنهم رأوا الجثث ملطخة بالدماء ملقاة على الأرض خارج مبنى الركاب.

ومن جانبها نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادرها أن عدداً من الأشخاص لقوا مصرعهم بعدما أطلقت القوات الأميركية النار في مطار كابول صباح اليوم الاثنين.

في حين قالت وسائل إعلام محلية إن هؤلاء الأشخاص ربما قتلوا نتيجة تعرضهم للدعس عندما حاول حشد من الأفغان ركوب طائرة لمغادرة البلاد.

وقال مسؤول عسكري غربي للصحيفة الأميركية إن مشاة البحرية الأميركية أطلقت طلقات تحذيرية في ساعة متأخرة من مساء الأحد عندما هرع مئات الأفغان الى متن طائرة نقل من طراز سي -17.

وبحسب المحاصرين في المطار، أطلقت القوات الأميركية النار عدة مرات في الهواء لتفريق الحشود أثناء الليل. وشوهد المئات من المدنيين الأفغان بالقرب من المدرج وحول الطائرات المتوقفة صباح اليوم.

ودخلت حركة طالبان العاصمة كابول يوم الأحد، بعد أن غزت بقية البلاد في الأسابيع الأخيرة. المطار هو المكان الوحيد الذي لا يزال يرفرف فيه علم الجمهورية الأفغانية، لكن طالبان منتشرة على مسافة قصيرة من المطار.

وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية المدنية، وبالتالي فإن الأمل الوحيد للراغبين بالهروب هو السفر على متن الرحلات الجوية المستأجرة من قبل الحكومات الأجنبية والشركات والمنظمات الخاصة.

وقال مسؤولون عسكريون أميركيون، الأحد، إن هناك قرابة 6000 جندي أميركي في مطار كابول أو متجهون إلى هناك. ولا يزال هناك المزيد على أهبة الاستعداد في الكويت.

(م ش)