​​​​​​​صحيفة أميركية: بايدن يتجاهل أردوغان ويبدو الأخير يائسًا لجذب انتباهه

قالت صحيفة بيزنس إنسايدر الأميركية، إنه على الرغم من التحركات اليائسة لجذب انتباه الرئيس الأميركي جو بايدن، إلا أن أردوغان لم ينجح في ذلك إلى الآن.

فبايدن لم يتصل هاتفيًّا بأردوغان منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني، وقد لا يكون على اتصال به لعدة أشهر أخرى، ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي قوله إن المحاكمة المقبلة لبنك خلق الذي تديره الدولة في تركيا أمام محكمة في مانهاتن بتهمة خرق العقوبات المفروضة على إيران قد تؤخر الأمور أكثر.

وأضاف: "بايدن يعرف من لديه القوة الحقيقية في العلاقة وقد لا يتصل به إلا بعد محاكمة بنك خلق".

ويتهم المدعون العامون الأميركيون البنك التركي بالسعي إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران من خلال غسل ما يصل إلى 20 مليار دولار نيابة عن كيانات إيرانية، وارتكاب عمليات احتيال مصرفي وإخفاء طبيعة المعاملات غير المشروعة عن المسؤولين الأميركيين.

بينما تنفي تركيا تورط بنك خلق أو أي مسؤول حكومي في مثل هذا المخطط، يقول المدعون إن رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب قدم رشوة لمسؤولين أتراك رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير، للمساعدة في إدارة برنامج انتهاك العقوبات.

وقالت الصحيفة إن البنك قد يتم تغريمه بعشرات الملايين من الدولارات ويمكن منعه من الوصول إلى أنظمة تحويل الأموال الدولية، وأضافت أن ذلك يزيد من حاجة أردوغان إلى إصلاح العلاقات مع واشنطن، مشيرة إلى أن إجراءات المحاكمة كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر.

ومنذ تنصيب بايدن، سعت حكومة أردوغان إلى إصلاح العلاقات مع الجيران بما في ذلك إسرائيل واليونان ومصر، تقول أنقرة إنها مستعدة لتخزين صواريخ الدفاع الجوي إس -400 التي تم شراؤها من روسيا في عام 2019 للمساعدة في حل عقبة رئيسة في طريق تحسين العلاقات الأميركية التركية.

وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن تحركات أردوغان تظهر إدراكًا بأن بايدن لن يغض الطرف عن أفعاله، كما فعل ترامب.

(م ش)