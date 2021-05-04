​​​​​​​صحيفة أميركية: المتشددون يصعّدون هجماتهم على حكومة روحاني

صوّر مسلسل خيالي تم بثه مؤخرًا على التلفزيون الإيراني، وزارة الخارجية الإيرانية على أنها مليئة بجواسيس غربيين عازمين على سرقة معلومات حول المحادثات النووية مع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى، واقترح عرض آخر، وهو فيلم وثائقي، أن المفاوضين النوويين الإيرانيين البائسين كانوا يسيرون في الفخ الذي نصبته الولايات المتحدة، بحسب صحيفة الواشنطن بوست الأميركية.

ويقول أحد الرواة في الفيلم الوثائقي، المسمى "نهاية اللعبة"، الذي يُذاع على قناة يسيطر عليها متشددون إيرانيون: "تخطط أميركا لرفع العقوبات على الورق فقط وإجبار إيران على تقليص النشاط النووي مقابل لا شيء".

وفي نقاش مؤثر يتكشف على شاشات التلفزيون وفي وسائل الإعلام وداخل البرلمان، استخدمت الفصائل السياسية الإيرانية المتنافسة في الأسابيع الأخيرة المحادثات النووية مثل الهراوة. لقد وجه المتشددون القلقون من التعامل مع الغرب أقوى الضربات، فاستغلوا سيطرتهم على موجات الأثير الإيرانية لتشويه سمعة حكومة الرئيس حسن روحاني والجناح الأكثر اعتدالًا في السياسة الإيرانية التي تمثلها.

ويقول محللون إن تكثيف الهجمات من قبل المتشددين يمكن أن يعقد المفاوضات الجارية حاليًّا في فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، لكن لا يعرقلها. لكن الأهم من ذلك، أن الهجوم هو جزء من السياسة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/ يونيو، مما قد يكون له عواقب وخيمة على الولايات المتحدة.

الهجمات - انعكاس لسياسة إيران المتنازع عليها بقوة - شحذت خطوط المعركة القديمة بين المتشددين وما يسمى بالبراغماتيين. فهذه الهجمات زادت بشكل كبير الآن وذلك مع اقتراب الانتخابات في الوقت نفسه الذي تظهر فيه بوادر التقدم بالمفاوضات حول الاتفاق النووي.

وفي هذا السياق قال مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ: "من الواضح جدًّا أن هناك هجومًا منظمًا من قبل معارضي خطة العمل الشاملة المشتركة في إيران، ضد إحياء الاتفاق في ظل إدارة روحاني".

وأكد أن تصعيد الهجمات كان مدفوعًا بالخوف، ومع تقدم محادثات فيينا، أصبح المتشددون أكثر قلقًا من التداعيات الانتخابية، بما في ذلك احتمال أن تؤدي المفاوضات الناجحة إلى تشجيع مرشح مرتبط بالمعسكر المعتدل، مثل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، على دخول السباق الرئاسي، فروحاني، الذي قضى فترتين، ممنوع من الترشح مرة أخرى.

وفي الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن وحكومة روحاني إلى إحياء الاتفاق، واجه كلاهما معارضة داخلية شديدة، ودعا المتشككون في الولايات المتحدة إلى اتفاق أكثر قوة يعالج الأنشطة العسكرية لإيران خارج حدودها وكذلك برنامج الصواريخ الباليستية.

وفي إيران، تركت حملة "الضغط الأقصى" لترامب وراءها اقتصادًا ضربته العقوبات، والحذر من الوعود الأميركية، وصعود المتشددين من نواحٍ عديدة.

وكان تسجيل الصوت المسرب لمقابلة مع ظريف ظهر إلى السطح في أواخر الشهر الماضي هو أحدث تذكير بحدة الخصومات الإيرانية.

ومنذ موسمه الأول عام 2019، رسم المسلسل التلفزيوني، المسمى "غاندو"، خطًّا حادًّا بين الفصائل المتنافسة في القيادة الإيرانية ووقف بقوة إلى جانب المؤسسة الأمنية المتشددة، وفي العرض، يستأصل عملاء من الحرس الثوري الإيراني الفساد والخيانة في حكومة تشبه إلى حد كبير حكومة روحاني.

وفي موسم الافتتاح، لاحقت المخابرات الإيرانية جاسوسًا يشبه إلى حد كبير جيسون رضائيان، مراسل صحيفة واشنطن بوست الذي أمضى 18 شهرًا في سجن إيراني بتهم تجسس وهمية قبل إطلاق سراحه كجزء من عملية تبادل أسرى في عام 2016.

بدأ بث الموسم الأخير في أواخر شهر آذار (مارس) الماضي، ويستمر في تصوير عملاء المخابرات الإيرانية على أنهم يتمتعون بالحيلة والذكاء والإنسانية، ويبدأ الفيلم بتصوير درامي لعملية الخطف الواقعية لروح الله زم، الصحفي المعارض الذي اختطفه عملاء إيرانيون من العراق وأعدم في كانون الأول/ ديسمبر في إيران.

شخصية واحدة في المسلسل، وهي عضو غبي من فريق التفاوض الإيراني، لها اسم يبدو بشكل مريب مثل اسم نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، المفاوض الحقيقي لإيران في المحادثات النووية، الشخصية تقع في حب جاسوسة بريطانية وتسرب معلومات عن خطط إيران للمفاوضات النووية.

يركز الفيلم الوثائقي "نهاية اللعبة" بشكل كبير على روبرت مالي، الرئيس السابق لمجموعة الأزمات الدولية والذي يشغل الآن منصب المبعوث الخاص لإدارة بايدن إلى إيران. في إشارة إليه على أنه "رجل الظل"، ويشير العرض إلى أن والديه يهوديان، وفي مقطع صوتي، يشير إلى اجتماعات مالي السابقة مع ظريف كما لو كانت بمثابة وحي.

في الواقع، ليس من المستغرب أن مالي، الذي كان كبير مفاوضي إدارة أوباما بشأن الاتفاق النووي الأصلي، قد تفاعل سابقًا مع ظريف.

شارك ظريف ومسؤولون آخرون في المعسكر المعتدل أيضًا في محادثات "منفتحة جدًّا" على تطبيق المناقشة عبر الإنترنت يدعى "Clubhouse"، لعرض قضيتهم مباشرةً للجمهور، وفقًا لنائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تشاتام هاوس صنعم وكيل. فعلى الجانب الآخر، كان المحافظون يستخدمون "جميع الأدوات الممكنة"، بما في ذلك موجات الأثير الإيرانية، للقول إنهم أفضل المشرفين على السياسة الإيرانية.

وقال وكيل عن المحافظين: "سياساتهم غير واضحة حتى الآن، نعلم أنهم يحاولون بكل وضوح تشويه سمعة روحاني وظريف، ما الذي يروجون له؟ هل يضعون أنفسهم هناك كمفاوضين بديلين أو مفاوضين أفضل؟".

(م ش)