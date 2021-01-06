​​​​​​​صحيفة أمريكية: ماكغورك مرشح لتولّي منصب رفيع في مجلس الأمن القومي

وبحسب "صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية"، ربما يكون المنصب الجديد للمبعوث الأمريكي الذي استقال من منصبه كمبعوث لبلاده الى التحالف الدولي ردًّا على نية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الانسحاب من شمال شرق سورية، هو منصب رفيع في "مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي".

والجدير بالذكر أن بريت ماكغورك كان من أشد المنتقدين لسياسات الرئيس ترامب فيما يخص سوريا، وكذلك انتقد بشدة الغزو التركي لشمال وشرق سوريا.

ومجلس الأمن القومي (NSC) هو المنتدى الرئيسي للرئيس للنظر في مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية مع كبار مستشاريه للأمن القومي والمسؤولين الحكوميين، ووظيفته تقديم المشورة ومساعدة الرئيس بشأن الأمن القومي والسياسات الخارجية، كما يعمل المجلس باعتباره الذراع الرئيس للرئيس لتنسيق هذه السياسات بين مختلف الوكالات الحكومية.

(م ش)