​​​​​​​صحيفة ألمانية: بعثة إيريني تؤكد الشكوك بصور صناعية حول تهريب الأسلحة إلى ليبيا

وبحسب معلومات الصحيفة الألمانية، فإن محللين من بعثة الاتحاد الأوروبي "إيريني"، التي من المفترض أن تراقب وتمنع عبور شحنات الأسلحة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، اكتشفوا من خلال صور الأقمار الصناعية لميناء السفينة التركية "روزالينا - أيه" السابق في مدينة مصراتة، أن عربات عسكرية مدرعة تم تفريغها هناك.

وكشفت صور أخرى للسفينة في ميناء "أمبارلي" التركي في تشرين الثاني/نوفمبر، أن بضائع مشبوهة قد تم إحضارها على متنها مرة أخرى.

ولعل هذا ما دفع قيادة بعثة "إيريني" إلى فحص السفينة، فعمد طاقم فرقاطة "هامبورغ" الألماني إلى توقيف "روزالينا - أيه" ظهر الأحد الماضي على مسافة 200 كيلومتر شمال بنغازي في البحر الأبيض المتوسط، من أجل تفتيشها.

إلا أن عملية التفتيش توقفت بعد أن قدمت أنقرة احتجاجاً دبلوماسياً حاداً، بعد حوالي خمس ساعات من العملية.

ولكن في هذا الوقت، كان الجنود الألمان قد فحصوا فقط عددًا قليلاً من 150 حاوية شحن على متنها، دون أن يعثروا على أسلحة.

ويرى دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، رد وزارة الخارجية التركية التي وصفت العملية بأنها غير قانونية، واتهمت الجيش الألماني باستخدام القوة ضد طاقمها المدني، وتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضًا وحديثه عن مضايقات من قبل الجنود الألمان، يشي بأن الشكوك حول الشحنة غير القانونية "كانت صحيحة".

وكان الجيش الألماني قد أكد الإثنين الماضي أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية، يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

(ي م)