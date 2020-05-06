​​​​​​​صحيفة أفريقية: تركيا تستغل كورونا وتمدّ الإرهابيين بالأسلحة

قالت صحيفة ديلي مافريك الأفريقية" إن شحنات الأسلحة الأخيرة التي أرسلتها جنوب أفريقيا إلى تركيا ألقت بظلالها على دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في كل من سوريا وليبيا خلال تفشي كورونا".

وقالت الصحيفة" إن هيئة تنظيم تجارة الأسلحة في جنوب إفريقيا فشلت في تفويضها في مراقبة تصدير الأسلحة إلى تركيا، حيث يشتبه في أن تلك الذخائر كانت مخصصة للاستخدام في ليبيا أو سوريا".

ونقلت الصحيفة عن المنسق "الجنوب إفريقي" التابع لمنظمة World Beyond War تيري كراوفورد براون "أنه أمر مثير للسخرية، أن جنوب أفريقيا تزعم بأنها لبت نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أجل وقف إطلاق النار بسبب تفشي كورونا".

وكشفت الصحيفة عينها عن استغلال الحكومة التركية لأزمة كورونا لاستيراد الأسلحة من بعض الدول الأفريقية لتوزيعها على الميليشيات الإرهابية التابعة لها في سوريا وليبيا، وذلك بعد إرسالها طائرات عسكرية بدعوى تقديم مساعدات صحية لمواجهة فيروس كورونا إلى بعض الدول التي لم تسجل حالة إصابة واحدة، ثم تعود محملة بالأسلحة.

وقالت الصحيفة إن طائرات الشحن العسكرية التي ترسلها تركيا بمستلزمات طبية ووقائية إلى العديد من البلدان لمساعدتها في تخطي أزمة فيروس كورونا، تستخدمها تركيا في أغراض خفية فيما يتعلق بإرسال وتبادل الأسلحة والمعدات العسكرية من أجل دعم الجماعات الإرهابية التي تربطها علاقات بالسلطة في تركيا.

وتحدثت الصحيفة عن هبوط عدة طائرات شحن عسكرية تركية في مدينة «كيب تاون» الجنوب إفريقية، لكن واحدة فقط من هذه الطائرات كانت تحمل إمدادات الإغاثة، فيما وصلت طائرتان إضافيتان قادمتان من الصومال إلى جنوب أفريقيا، " إن هذه الطائرات العسكرية التركية ، هبطت في مدينة «كيب تاون» وعادت إلى تركيا محملة بأسلحة ومعدات عسكرية".

وأكد السفير التركي إليف أولغن في وقت سابق أن الشحنة كانت عبارة عن ذخيرة عسكرية تم شراؤها من راينميتال دينل مونيتيون (RDM) لكنه قال إن معظمها سيتم استخدامها في التدريبات العسكرية في الداخل التركي، إلا أن الصحيفة قالت إن تلك الذخائر مخصصة للاستخدام في سورية وليبيا.

(م ش)