​​​​​​​شوبدارين روجيه يختتم عرضه الثالث في مخيم واشو كاني

وحضر عرض الفيلم، الذي نظم في قاعة مجلس المخيم، العشرات من مهجري مخيم واشو كاني، بالإضافة إلى أعضاء لجنة مهجري منطقة سري كانيه، وأعضاء كافة المؤسسات والمراكز المدنية في المدينة.

ويهدف الفيلم القصير، الذي مدته نصف ساعة، إلى إظهار المعاناة التي تسبب بها المحتل التركي ومرتزقته بحق المهجرين، وصمت الرأي العام العالمي أمام جميع الجرائم والانتهاكات التي حصلت، وتجسيد المقاومة العظيمة التي حصلت في مدينة سري كانيه أثناء التصدي للاحتلال التركي ومرتزقته.

كما سلط خلال الفيلم، الضوء على دور الإعلام الذي حاول كثيراً إظهار حقيقة المقاومة وجرائم المحتل التركي في مدينة سري كانيه بشمال وشرق سوريا، وإيصالها إلى الرأي العام.

ويعتبر هذا الفيلم، وثيقة إدانة ودليلاً واضحاً على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أهالي مدينة سري كانيه وريفها، إضافة إلى أنه يشكل وصمة عار للمجتمع الدولي، الذي ظل صامتاً على هذه الجرائم.

(بـ ر/ ل)

ANHA