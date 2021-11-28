​​​​​​​شوبدارين روجيه يعرض الفيلم الوثائقي waş û kanî"" في مخيم سري كانيه

عرض مركز "شوبدارين روجيه" للثقافة والفن اليوم، العرض الأول للفيلم الوثائقي waş û kanî""، "واشو كاني" الذي جسد مقاومة مدينة سري كانيه، وتم العرض في مخيم سري كانيه بالحسكة.
الثقافة والفن 2021-11-28T18:08:00 الحسكة

وحضر مشاهدة الفيلم العشرات من مهجري سري كانيه بالإضافة إلى أعضاء لجنة باقون وعائدون.

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وفي هذا السياق قالت عضوة مركز شوبدارين روجيه أيفلين علي في تصريح لوكالتنا: "مدة الفيلم الذي عرض اليوم باسم waş û kanî"" نصف ساعة، وأردنا من خلال هذا الفيلم تجسيد المقاومة العظيمة التي حصلت في مدينة سري كانيه أثناء التصدي للاحتلال التركي ومرتزقته".

وأضافت أيفلين علي "سلطنا الضوء أيضاً في هذا الفيلم على دور الإعلام الذي حاول كثيراً إظهار حقيقة المقاومة وجرائم المحتل التركي، والانتهاكات التي كان يقوم بها بحق الأهالي".

وأكدت أيفلين علي، أن الهدف من إعداد هذا الفيلم إظهار الأوجاع التي تسبب بها المحتل التركي ومرتزقته بحق المهجرين، وصمت الرأي العام العالمي أمام جميع الجرائم والانتهاكات التي حصلت".

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ANHA


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