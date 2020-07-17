​​​​​​​شوبدارين روجيه يعرض الفيلم الوثائقي (XORMÎNA DAHOLÊ) في قامشلو

ونظم مركز شوبدارين روجيه للثقافة بالتنسيق مع فرقة سردم فعالية لعرض فلم وثائقي عن مقاومة حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، وأمسية شعرية وغنائية، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

وحضر الفعالية العشرات من الأهالي وأعضاء مركز الثقافة والفن، حيث عرضت في المكان صور فوتوغرافية من قبل مركز شوبدارين روجيه وكان مضمون الصور هي لوحدات حماية الشعب والمرأة وصور تعبر عن الثقافة الكردية.

كما عرض المركز ولأول مرة الفلم الوثائقي الذي يحمل عنوان (XORMÎNA DAHOLÊ) "دقات الطبول" من إنتاج وإخراج مركز شوبدارين روجيه للثقافة، وتمحور الفلم حول مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وعن الهجمات التي تعرض لها الحييان من قبل المجموعات المرتزقة من كافة المحاور ورغم ذلك لم تستسلم، وعن مقاومة الأهالي لسنوات ضمن الحي المحاصر ووسط القصف العشوائي اليومي، وكيفية الانتصار بالصمود وقوة الإرادة.

وبعد الانتهاء من عرض الفيلم، قدمت عروض غنائية ثورية من قبل فرقة سردم، واختتمت الفعالية بأمسية شعرية ألقاها الشاعر فرهاد مردي وسط تفاعل وتصفيق من قبل الحضور.

(س ر/ل)

ANHA