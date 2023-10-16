​​​​​​​شُبان جديد البكارة يلبون مبادرة قوات سوريا الديمقراطية

استجابة للمبادرة التي أطلقتها قوّات سوريا الدّيمقراطيّة بالعفو والصَّفح عمَّن تورَّطوا في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة؛ بادر ٣٧ شابّاً من أبناء بلدة (جديد البكّارة) في ريف دير الزور الشَّرقيّ إلى تسوية أوضاعهم، وتعهَّدوا بعدم تكرار التجاوزات وتصحيح مسيرتهم.

وتوجَّه هؤلاء الشَّباب بالنِّداء إلى كُلِّ من تورط في توجيه السلاح للأهالي والقوات العسكرية، بالاستفادة من مبادرة قوّات سوريا الدّيمقراطيّة وتصحيح المسار والمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية في 27 آب المنصرم، عملية تعزيز الأمن في ريف دير الزور، ضد خلايا داعش وتجار المخدرات والعناصر الإجرامية، وأعلنت عن انتهاء العملية عسكرياً في 8 أيلول.

ودعت قوّات سوريا الديمقراطية وعبر بيان في 25 أيلول، "كافة المسلحين الفارين إلى مناطق سيطرة النظام من الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة بدير الزور التواصل مع القوّات والبدء بإجراءات التسوية والعودة إلى المنطقة".

(أ ب)