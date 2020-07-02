وقالت فلورانس بارلي، أمام أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي: "فرنسا اشترطت على حلف الناتو وجوب احترام الحلفاء حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا".

وأكدت أن "سلوك الفرقاطة التركية إزاء نظيرتها الفرنسية كان عدائيًا وغير مقبول"، مشددةً على أن "فرنسا تشترط حظر استخدام تركيا إحداثيات الناتو في عملياتها خارج مهمات الحلف".

واعتبرت فلورانس بارلي أن "قوتين غير عربيتين تفرضان إرادتهما في ليبيا وهو أمر غير مقبول.. النزاع في ليبيا يشهد مرحلة التحول إلى سوريا جديدة وآلاف السوريين يقاتلون في ليبيا".

وشددت على أن "فرنسا لا تتجاهل دور روسيا في أزمة ليبيا وخارجها"، مضيفةً أن "أوروبا في حاجة للحوار مع روسيا حول ليبيا وسوريا وأوكرانيا وأمن أوروبا".

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "قرر إحياء قنوات التواصل مع روسيا لحل الأزمات في مناطق الجوار واستقرار أوروبا".

وقد علّقت فرنسا مشاركتها في عملية حلف شمال الأطلسي (ناتو) البحرية قبالة السواحل الليبية بعد أزمة مع سفينة تركية، وسط توترات داخل الحلف العسكري بسبب ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الأربعاء، إن فرنسا أرسلت خطابًا الثلاثاء للناتو يفيد بأنها ستعلق مشاركتها في العملية "بشكلٍ مؤقت".

(ش ع)