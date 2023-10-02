​​​​​​​شرطة دبي: الأعمى يعرف أماكن مصنّعي الترامادول في سوريا

تساءل نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الإثنين، حول حقيقة "عجز" الأمن السوري عن تحديد مصنّعي حبوب الترامادول الذي يتم تصديره إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال خلفان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "هل يا ترى الأمن السوري عاجز عن معرفة مصنّعي الترامادول التي تُهرّب الى دول الخليج؟؟؟؟".

وأردف نائب رئيس شرطة دبي قائلاً في التغريدة نفسها: "الأعمى يعرف أماكنها...!"، حسب قوله.

وتُعاني دول مثل الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي من تهريب المخدرات، وتطالب حكومة دمشق بمزيد من الجهد في تجفيف منابع المواد المخدرة.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال في تموز الماضي إن الأردن يتخذ كل الخطوات اللازمة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى أراضيه، ويقوم بكل ما يلزم لحماية أمنه الوطني من هذا الخطر المتصاعد.