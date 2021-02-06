​​​​​​​شرط رفع العقوبات عن تركيا.. واشنطن تدعو إلى عدم الاحتفاظ بمنظومة الـ إس-400

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، إن إدارة بايدن لن تتراجع عن الحظر الذي فرضته إدارة دونالد ترامب السابقة عن شراء تركيا مقاتلات الشبح إف -35، حسب موقع "ديفنيس ون".

وتعتبر واشنطن أن منظومة اس-400 الدفاعية الروسية يمكن أن تتسبب بكشف أسرار تكنولوجية لمقاتلتها المتطورة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال إفادة صحفية بعد ظهر الجمعة، "تركيا حليف قديم وقيم في الناتو، لكن قرارهم شراء إس-400 لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وأضاف كيربي: "موقفنا لم يتغير، إس-400 غير متوافق مع إف-35، وتم تعليق تركيا من هذا البرنامج، ونحث تركيا على عدم الاحتفاظ بنظام إس-400".

وكانت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد انتقدت شراء أنقرة للأنظمة الروسية وقررت منع تركيا من شراء طائرات إف-35، وأوقفت برنامج تدريب الطيارين الأتراك على هذا النوع من الطائرات.

وطائرة "إف-35" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، والأكثر تقدمًا في السوق حاليًّا، ومن أهم ميزاتها التخفي وتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهدافها.

وفي كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، قررت واشنطن، فرض عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا.

(ي م)