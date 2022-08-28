​​​​​​​شركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة تجهز مركزاً لاستلام القطن وتقدم مقترحها بشأن سعره

مع بداية شهر أيلول القادم، يبدأ أهالي الرقة وريفها بجني محصول القطن الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة بعد القمح، إلا أن التقلبات المناخية وقطع دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات أثر بشكل سلبي على المحصول وتراجعت المساحات المزروعة به، إلى 10% بعد كانت أكثر من 35% في السنوات السابقة.

مع اقتراب جني محصول القطن تعمل شركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة على تجهيز مراكز استلام القطن وتأمين محالج في مدينة الرقة.

بهذا الصدد، التقت وكالتنا الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة، أحمد العلي، الذي قال: "سنعمل على استلام محصول القطن بشكل كامل في مدينة الرقة، وتم تحديد موقع الاستلام في مركز الأقطان السابق في الطرف الشمالي من مدينة الرقة".

وأوضح "هناك تحضيرات ضمن المركز من تأمين عدد من المحالج وتجهيز القبان والمستودعات، كما نقوم اليوم بدورة تدريبية لفرق مؤلفة من موظفين وعمال ومشرفين، ليكونوا على جاهزية وخبرة لاستلام المحصول دون ظهور أي خطأ في عملية التخزين والاستلام".

وأكمل العلي "ومن ضمن التحضيرات أيضاً؛ عملنا على تأمين أكياس الخيش المخصصة للقطن، وتمكنا من تأمين كمية تصل إلى 60 ألف كيس سيتم توزيعها على المزارعين الذين رخصوا أراضيهم الزراعية في لجنة الزارعة".

لفت العلي إلى أن نسبة زارعة القطن في الرقة لهذا العام تراجعت بشكل كبير بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وأضاف "لجنة الزارعة وشركة التطوير الزراعي في الرقة قدمت الدعم اللازم لمزارعي القطن من أسمدة ومحروقات، بالإضافة إلى الإرشادات التي قدمت من مكتب الوقاية".

وقال أحمد العلي في ختام حديثه "قمنا بتقديم مقترح لسعر القطن 4100 ل.س للكيلو الواحد، بعد عقد اجتماع مع لجنة الزراعة واتحاد الفلاحين في الرقة، وتم وضع متوسط الإنتاج والذي كان يقدر بـ 275 كغ للدونم الواحد، وهذه الكمية قليلة وستتم دراسة هذا المقترح من قبل هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وسيتم تحديد موعد الاستلام".

(خ)

ANHA