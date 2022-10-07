​​​​​​​شركة تركية في العراق تفصل موظفة عراقية بسبب تضامنها مع مجزرة زاخو

وقالت روى التميمي عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "شركة الطيران التركية اصدرت قراراً مجحفاً بحقي كوني موظفة لديها بإنهاء خدماتي بعد خدمة 10 سنوات مع الشركة".

وأضافت روى "سبب إنهاء الخدمات كوني نشرت منشورا على صفحتي في مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيه القصف التركي لمصيف في دهوك اوقع عددا من الشهداء والجرحى".

واستنكرت روى "ضعف الحكومة العراقية بإقرار قوانين تحفظ حقوق العاملين ومستحقاتهم وعدم ممارسة العنف الممنهج ضدهم في القطاع الخاص ومن الشركات الاجنبية العاملة داخل العراق خصوصا".

ويذكر ان جيش الاحتلال التركي قصف بتاريخ 20 تموز، مجموعة من السياح بأربعة قذائف مدفعية في قرية برخ في دار كارى في زاخو، وأسفر الهجوم عن مقتل وجرح أكثر من 30 شخصاً.

وأثار هجوم الدولة التركية المحتلة على زاخو وارتكابها لمجزرة بحق المواطنين، ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، وطالبت القوى السياسية في العراق الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات فعلية لإيقاف الهجمات التركية.

(م ش)