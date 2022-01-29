​​​​​​​شركة التطوير الزراعي في الطبقة تطلق مشروع زراعة 23000 غرسة زيتون في المنطقة

بدأت شركة التطوير الزراعي في الطبقة بإطلاق مشروع لزراعة 23000 غرسة زيتون بهدف زيادة الغطاء النباتي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث وضعت الشركة خطة عمل لإعادة تشجير الأراضي التي تعرضت للتخريب خلال احتلال مرتزقة داعش للمنطقة، وهي موقع أبو قبيع وتبلغ مساحتها الكلية 1418دونماً، والحمام بمساحة 1800 دونم والكرين 9000دونم، والطويحينة 3000دونم.

في هذا الصدد، تحدثت لوكالتنا الرئيسة المشتركة لشركة التطوير الزراعي، جيهان علو، عن مشروع زراعة 23000 غرسة زيتون في منطقة الطبقة، قائلة: "إن الهدف من المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة وإمداد حاجة السوق والأهالي من ثمار الزيتون".

تابعت جيهان علو "تم زراعة 4000 غرسة في موقع الكرين و15 ألفاً في الطويحينة ما زالت قيد الزراعة و4 ألف غرسة لتأهيل الأراضي المتضررة في السنوات الفائتة".

وأفادت جيهان علو "لقد قمنا ببناء خزانين من الإسمنت في موقع أبو قبيع والطويحينة بطول 12 متراً وعرض 12 وارتفاع مترين بسعة 316 ألف لتر؛ لتسهيل سقاية الغراس والأشجار".

طالبت جيهان علو الأهالي بتقديم المساعدة للحفاظ على الأراضي ومساعدتهم في إنجاح المشاريع في المنطقة وتسويق الإنتاج؛ لإمداد المنطقة بالمنتجات الأساسية".

ومن المقرر الانتهاء من المشروع مع بداية الربيع القادم في كل من الطويحينة والكرين، كما ستطلق شركة التطوير الزراعي سلسلة من المشاريع في عدة مواقع لزراعة المحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح الاستراتيجي.

(س ك/ف)

ANHA