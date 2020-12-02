​​​​​​​شركة الاستغاثة الدولية تُظهر سوريا كأخطر الأماكن في العالم عام 2021

وحددت شركة الاستغاثة الدولية 5 وجهات خطيرة لا ينبغي زيارتها في عام 2021، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا لخريطة تفاعلية سنوية تُظهر الأماكن التي من المرجح أن يواجه فيها المسافرون مخاطر أمنية بناءً على تهديد العنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية والجرائم العنيفة والصغيرة، وفي هذا العام تأثير وباء كورونا.

وحددت الاستغاثة الدولية، سوريا وليبيا وأفغانستان والعراق وجمهورية إفريقيا الوسطى، كأخطر 5 أماكن على وجه الأرض بتقدير الشركة.

وكذلك، حددت الاستغاثة الدولية، وهي شركة للخدمات الصحية والأمنية تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وجهات أكثر أماناً للسفر لها في العالم المقبل.

ومن الدول الأكثر أماناً غرينلاند وسويسرا وسلوفينيا والنرويج وفنلندا والدنمارك، بالإضافة إلى الرأس الأخضر وأنغويلا وجزر تركس وكايكوس.

ولم تستبعد الشركة جائحة فيروس كورونا المستجد من مخاطر السفر، بعد تصنفيها لدول متضررة من الوباء، وأخرى أكثر أماناً من ناحية الإصابة بالفيروس التاجي.

وفي هذا السياق يقول المدير الطبي لمجموعة الاستغاثة الدولية، نيل نيرويتش، أن جائحة الفيروس التاجي خلقت مجموعة ثلاثية من الأزمات، بالإضافة إلى الصحة العامة والأزمة الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة على الدول.

وتعد دول نيوزيلندا وتنزانيا ونيكاراغوا الأكثر أماناً من الوباء، فيما صنفت جورجيا على أنها ذات تأثير مرتفع جداً جراء فيروس كورونا، بينما صنفت رويا وأوكرانيا والنمسا والأردن على أنها ذات تأثير مرتفع من "كوفيد-19".

وتشمل القائمة أيضاً، البلدان التي يوجد بها خطر عالٍ من الوقوع في مشاكل طبية وهي فنزويلا وكوريا الشمالية وليبيا وجنوب السودان واليمن.

(م ش)