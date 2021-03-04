​​​​​​​شرفين نودم: مفتاح حرية جميع النساء مخفي في ثورة روج آفا

مع انطلاق ثورة شمال وشرق سوريا، توجه العديد من الأشخاص الأمميين إلى المنطقة للتعرف إلى الثورة المتصاعدة فيها، والمشاركة في هذه الثورة.

ولا زال العديد من هؤلاء الأشخاص يقيمون في المنطقة، فيما عاد قسم منهم إلى أوطانهم من أجل نقل انطباعاتهم عن هذا النضال إلى العالم.

شرفين نودم، من هؤلاء الأشخاص الأمميين، وعضوة أكاديمية الجينولوجيا في روج آفا، تقيم في روج آفا منذ 5 أعوام من أجل التعرف إلى نضال الجنيولوجيا، وثورة النساء في روج آفا.

وحول انطباعاتها عن ثورة روج آفا تقول شرفين نودم: "لقد بدأت الثورة بخطوات صغيرة ولكن بآمال كبيرة جدًّا، هناك تغييرات كبيرة جدًّا تحققت في روج آفا خلال فترة قصيرة، وذلك من أجل جميع النساء، وكذلك من أجل المجتمع بشكل عام.

ولذلك فإن الأمر الضروري جدًّا في كل لحظة هو العمل على حماية هذه المكتسبات.

'بنية ثورة روج آفا متينة'

شرفين نودم قالت إن ثورة روج آفا عززت آمالًا كبيرة جدًّا في أوساط النساء اللواتي يطالبن ويناضلن من أجل الحرية، وكذلك من أجل الأوساط الديمقراطية والثورية، وقالت في هذا الصدد: "هناك أمثلة مشابهة لثورة روج آفا في ثورات القرن الحادي والعشرين، حيث بدأت هذه الثورات على الدوام انطلاقًا من الآمال الكبيرة، وحيث شاركت النساء على الدوام في الجبهات الأمامية للنضال والمقاومة ضد الفاشية وضد الاستعمار.

ولكن مع الأسف، فكلما كان يتم تأسيس نظام جديد بعد الثورة، كان هذا النظام يعمل على تهميش المرأة وإقصائها عن النضال من أجل البناء، وعن آليات اتخاذ القرارات، وكذلك إقصائها عن السياسة.

إن بناء نظام بديل عن الدولة من كل النواحي، وبالتالي تعزيز وتطوير حياة تشاركية تعددية، وتعزيز الثقة بين المجتمع، سوف يساهم بشكل كبير في نبذ وإنهاء حالة العداء التي زرعتها الدول بين الشعوب".

'على نساء العالم أن يستمددن العزم من فعاليات النساء في روج آفا هذا العام'

في هذا العام سوف نستقبل الـ 8 من آذار في روج آفا عبر تنظيم تجمعات جماهيرية كبيرة، وإقامة مهرجانات ومسيرات، ولكن في العديد من دول العالم سوف يتم الاحتفال بهذا العيد فقط عبر شبكة الانترنت، وسيتم تنظيم الفعاليات عبر الانترنت أيضًا. وذلك بسبب الظروف المتعلقة بجائحة كورونا .

وهذا الأمر يعرقل إبراز دور ولون النساء في الحياة والسياسة، كما أنه يحدد ويقلص هذ الدور، وأنا آمل أن تستمد جميع النساء في العالم وفي مختلف الدول العزم والقوة من مشاهد المسيرات والفعاليات التي سوف تنظم في روج آفا، وأن يستلهمن منها الروح المعنوية، ليساهم ذلك في حثهن على التواصل مرة أخرى.

ومهما كانت الإجراءات والتدابير الصحية المفروضة في العالم، فيجب عدم السماح للسياسة بفصل وقطع الناس عن بعضها بسبب المواضيع الصحية والأمراض. وأنا آمل أننا سوف نوصل من روج آفا رسالة إلى نساء العالم مفادها "طالما نحن نتحلى بالقوة فلن يستطيع أي شي أن يعيق نضالنا المشترك".

'في الـ 8 من آذار نحن نهنئ أيديولوجية المرأة الحرة'

وتضيف شرفين نودم: "في ثورة روج آفا كل يوم هو يوم الـ 8 من آذار"، وتضيف في ذلك أيضًا: "النضال المتواصل وكذلك العمل والكفاح المتواصل هنا في روج آفا لا يمكننا التعبير عنه من خلال يوم واحد فقط، أو ربطه بيوم واحد فقط، ولكن يوم الـ 8 من آذار يصبح بمثابة تجمّع جميع المكاسب والنتاجات التي ظهرت خلال عام كامل، وليصبح هذا اليوم بمثابة تجديد القرار من أجل بداية عام جديد من النضال، وبهذا الشكل يمكن النظر إلى هذا اليوم.

كما نهنئ في هذا العام الذكرى السنوية الـ 23 لإيديولوجية حرية المرأة، وقد أهدى القائد آبو في الـ 8 من آذار عام 1998 أيديولوجية حرية المرأة إلى نساء العالم، وعلى هذا الأساس تطورت ثورة روج آفا، مما دعا النساء من أنحاء العالم إلى التوجه نحو روج آفا من أجل التعرف إلى هذه الثورة، والتعرف إلى الكيفية التي تعبّر فيها هذه الأيدلوجية عن نفسها خلال الحياة اليومية، وتأثيرها على تعزيز تنظيم النساء اللواتي ينتهجن هذه الأيديدلوجية، وكيف تطورت هذه الأيديولوجية".

وحول الدفاع عن ثورة النساء وحمايتها، تطرقت شرفين نودم إلى الفعاليات التي تنظم في مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص، وكذلك الفعاليات التي تنظم في جميع أنحاء العالم، وقالت في هذا الصدد: "خلال السنوات المنصرمة نظمت العديد من الحملات المهمة، سواء من قبل الحركات النسائية العاملة هنا أو من قبل مؤتمر ستار، ومن هذه الحملات حملة "النساء يدافعن عن روج آفا" والتي ما تزال مستمرة إلى يومنا هذا.

كما تم تشكيل لجان نسائية في العديد من دول العالم، لأن الجميع يعلمون أن ثورة روج آفا تعني الدفاع عن آمال وأحلام المستقبل، وكذلك الدفاع عن الثورة التي تستطيع أن تؤسس حياة جديدة في كل مكان. لذلك يجب أن يكون هناك دعم ومساندة لهذه الثورة".

'مفتاح حرية جميع النساء مخفي في هذه الثورة'

ظهرت، عبر التاريخ، العديد من الثورات بريادة وطليعة النساء، ولكن تلك الثورات لم تحقق النصر، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى فشلها والتي تحدّث عنها القائد عبد الله أوجلان، هي أنها لم تستند إلى حرية المرأة.

أما ثورة روج آفا فلا زالت صامدة حتى الآن. وحول هذا الموضوع تقول شرفين نودم إن مفتاح حرية جميع النساء مخفي في هذه الثورة، وأضافت: "على سبيل المثال، ظهرت، عبر التاريخ، العديد من الثورات، وانتشرت بشكل سريع في مختلف أنحاء العالم، وأدت إلى إحداث تغييرات كبيرة في العالم، وهذا الأمر ينطبق على ثورة روج آفا التي أصبحت ثورة القرن الحادي والعشرين، ثورة قائمة على أسس البيئة والديمقراطية وبناء حياة تشاركية على أساس حرية النساء.

هذه الأمور الثلاثة هي أمور أساسية ورئيسة، ويتم مناقشتها في جميع أنحاء العالم. فنحن نرى أن هناك دول تعمل على بناء مجالس الشعب، بدءًا من أمريكا اللاتينية وحتى الهند، لأنهم بدؤوا يفقدون الأمل بالنظام المتسلط الحاكم، ولأنهم يعلمون أن الدولة سوف لن تجد لهم الحل لمشاكلهم. لذلك بدؤوا بالبحث عن أشكال بديلة للإدارة، ونستطيع أن نرى أن هناك مساعي مماثلة في العديد من الأماكن. وهنا لا بد من تحديد الأهداف والنضال المشترك".

'نحن أقوياء بتكاتفنا'

النظام السلطوي الحاكم يستجمع قواه من أجل الهجوم على شمال وشرق سوريا، وحول هذه الهجمات والتهديدات قالت شرفين نودم "إن هذه المسؤولية تقع على عاتق الإنسانية جمعاء"، وأضافت أيضًا "يجب أن نعزز وحدتنا، ونتصدى بشكل مشترك لهذه الهجمات. وقد برزت هذه المسؤولية في ثورة روج آفا، كما أن هناك رسائل دعم لنضال المرأة من أفغانستان وبولونيا وبوليفيا، وإذا كانت هناك تهديدات ضد نضال ومكتسبات النساء، فإننا نرى أن هذه الرسائل هي رسائل تكاتف نضال المرأة، ونحن نعلم أننا أقوياء بتكاتفنا، وعندما نشعر بآلام ومعاناة امرأة أخرى، فإن هذا يحثنا على النضال والكفاح".

(ك)

ANHA