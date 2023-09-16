​​​​​​​شرارة جينا أميني

وكانت الفتاة الكردية جينا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، قد اعتقلت في 13 أيلول 2022، عندما كانت متوجهة إلى طهران من مدينة سقيز في روجهلات (شرق* كردستان لزيارة أقاربها، من قبل "شرطة الآداب" بحجة ظهور شعرها. أخذت الشرطة جينا إلى مركز احتجاز فوزارا في طهران. أثناء الاحتجاز، تعرضت جينا للتعذيب وبقيت في الغيبوبة لمدة 3 أيام. توفيت الشابة جينا أميني في 16 أيلول 2022 نتيجة التعذيب على يد القوات الإيرانية.

من الشارع إلى أنحاء العالم

ومع انتشار أخبار ومعلومات مقتل جينا أميني، انتفض بداية أهالي مدينة سقيز ضد الحكومة الإيرانية. تجمع الآلاف من الأشخاص في سقيز لتشييع جثمان جينا وتم ترديد الشعار "جين جيان آزادي، المرأة، الحياة، الحرية" لأول في مراسم تشييع جثمانها. ودعا حزب الحياة الحرة الكردستاني وجمعية الديمقراطية والحرية لشرق كردستان (KODAR) للانضمام إلى الإضراب العام في 19 أيلول تحت شعارات "المرأة والحياة والحرية" و"الشهداء خالدون" رداً على مقتل جينا أميني على يد الحكومة الإيرانية. وانتشرت شرارة انتفاضة سقيز في 138 مركزاً في روجهلات كردستان وإيران. وفي فئات المجتمع، طالب الذين شاركوا في الاحتجاج بإسقاط السلطة وإقامة الديمقراطية.

كانت انتفاضة مميزة

كان لهذه لانتفاضة بدايات ومميزات عديدة. ولأول مرة في تاريخ إيران، تقام مثل هذه المظاهرة على مدى عام. وهي أيضا المرة الأولى التي تشارك فيها الطالبات وجميع الطلاب الآخرين في الاحتجاجات. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتجمع فيها كافة شرائح المجتمع حول المطالبة بإسقاط النظام. وفي الوقت نفسه، هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها التظاهرات حاشدة جداً وتنتشر في جميع أنحاء العالم.

كان للأشكال والأساليب المختلفة للأنشطة معنى وأهمية كبيرة. وعلى وجه الخصوص، فإن نشاطات قص الشعر وجه رسالة للنظام الحاكم. وفي الوقت نفسه كانت هناك أيضا أنشطة مثل إشعال النيران والحرائق والمسيرات وإغلاق المحلات التجارية والكتابة على الجدران والاعتصامات وأنشطة في المدارس والجامعات وجمع التواقيع.

تعرضت لمختلف أشكال الهجمات

ومع انتشار الاحتجاجات كثفت سلطة ملالي إيران من ضغوطاتها وهجماتها. هاجمت القوات الإيرانية الاحتجاجات بالسلاح والعصي والغاز والأساليب العنيفة. وفي الوقت نفسه، تعرضت منازل وأماكن عمل المتظاهرين للهجوم أيضًا. حاولوا إنهاء الاحتجاجات بالاعتقال والتعذيب والاحتجاز والتهديد. كما تعرضت عائلات المتظاهرين لضغوط من الدولة الإيرانية. ولم يتم تسليم جثث النشطاء الذين قتلوا في الاحتجاجات إلى ذويهم. تعرض السجناء للتعذيب الجسدي والنفسي في السجون. السجناء السياسيون في سجن أفين أشعلوا النار في السجون لدعم المقاومة. وفي هذه المقاومة احترق 4 سجناء وفقدوا حياتهم. وبعد ذلك امتدت مقاومة السجناء إلى مدن سنه وتبريز وعشرات السجون الأخرى. وتزايدت الاعتداءات على السجون، وبدأ السجناء إضراباً عن الطعام احتجاجاً على هذه الاعتداءات.

في الذكرى السنوية سيتم كشف الإحصائيات

ولم تكشف الحكومة الإيرانية إحصائيات فترة الاحتجاجات. لكن بحسب المعلومات التي تلقيناها من شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، فإن الحكومة الإيرانية قتلت وأعدمت مئات الأشخاص واعتقلت آلاف الأشخاص خلال عام واحد. وبحسب المؤسسة، سيتم نشر إحصائية العام مع الوثائق في ذكرى الانتفاضة. البيانات التي سيتم نشرها هي التي إثباتها وتوثيقها بشكل عام.

وفقًا لشبكة حقوق الإنسان الكردستانية، ففي شهر آب 2023 فقط، اعتقلت القوات الإيرانية ما لا يقل عن 85 ناشطًا ومواطنا كرديً.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها طهران، أن 524 شخصًا (71 منهم أطفال، و68 فردا من قوات الأمن) قتلوا في الانتفاضة في إيران منذ بداية الاحتجاجات حتى كانون الثاني. 2023. في الوقت نفسه، تم اعتقال 19 ألفا و401 شخصاً بينهم 713 طالباً.

ولم تنج طالبات المدارس الثانوية والمتوسطة اللاتي شاركن في هذا الحدث من السلطات الإيرانية. تم اعتقال الطلاب وتعذيبهم واعتقالهم. وبعد ذلك اتبعت الدولة الإيرانية أسلوب التسميم، بداية في مدرسة للبنات في مدينة قم، ثم في عشرات المدن، تم تسميم الأطفال والطالبات. ما أدى إلى وفاة 4 أطفال بسبب التسمم.

اعتقال الصحفيين

ومن أجل منع انتشار موجة الاحتجاجات، قامت الحكومة الإيرانية بقطع الإنترنت عن المنطقة. تم اعتقال واحتجاز العديد من الصحفيين. وبعد أن نشر الصحفيان نيلوفر حامدي وإلهي محمدي خبر مقتل جينا أميني، تم القبض على الصحفيين. كما تم القبض على الممثلين ترانه عليدوستي وطه رسوليان ومحمد صادقي الذين أيدوا هذه الأعمال. وتم اعتقال مهدي يراحيي بسبب قيامه بتأليف أغنية ضد الحجاب القسري، كما تم اعتقال الصحفيين الناز محمدي ونجين باكهري لنشرهما أخبار حول الاحتجاجات.

وتم اعتقال الصحفية نزيلا معروفيان، التي أجرت مقابلة مع والد جينا أميني، التي قتلتها الحكومة الإيرانية، للمرة الرابعة في 30 أغسطس/آب. تم إطلاق سراح الصحفية نزيلا معروفيان، التي التقت بوالد جينا أميني التي قُتلت في إيران واعتقلت 4 مرات، بكفالة (10 سبتمبر 2023). تم القبض على العديد من الأشخاص الذين نشروا مقالات عن الاحتجاجات في شبكات الإعلام المناهضة للوطن وحُكم عليهم بالسجن.

وتم اعتقال الصحفية نزيلا معروفيان، التي أجرت مقابلة مع والد جينا أميني، للمرة الرابعة في 30 آب. تم إطلاق سراح الصحفية نزيلا معروفيان، بكفالة بتاريخ (10 أيلول 2023). تم اعتقال العديد من الأشخاص الذين نشروا مقالات عن الاحتجاجات في شبكات الإعلام وحُكم عليهم بالسجن.

الاعتداء على العائلات

كما تم اعتقال عائلة جينا أميني وعائلات النشطاء. اعتقلت الحكومة الإيرانية ما لا يقل عن 80 شخصا من 39 عائلة فقد أقاربها حياتهم. وتم تهديد العائلات بعدم المشاركة في الاحتجاجات. كما تم الضغط على العوائل لدفن جثث أقاربهم الذين فقدوا حياتهم نتيجة الهجمات بشكل سري.

وفي مواجهة كل مسعي الدولة الإيرانية، انتشرت الاحتجاجات في كردستان وأوروبا. وفي شمال وشرق سوريا خاصة، أقيمت العديد من الأنشطة المختلفة بقيادة النساء. وفي البرلمانات رددت النائبات شعار "جين جيان آزادي" وقصّصن شعرهن. وعقدت مؤتمرات نسائية لدعم الاحتجاجات.

عملية اعتقالات قبيل الذكرى السنوية

ومن أجل الاستعداد للذكرى الأولى للانتفاضة، تم إصدار برامج نشاطات. إلا أن الحكومة الإيرانية بزيادة قامت عدد الجنود والضغط في جميع أنحاء شرق كردستان وإيران قبل شهر من ذكرى الانتفاضة.

نظمت الحكومة الإيرانية حملة اعتقالات لمنع الاحتجاجات. وفي إطار الحملة قامت باعتقال ما لا يقل عن 50 ناشطا في جميع أنحاء البلاد بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، سبيده قاليان، ومتين يزداني، وفروكة سامية نيا، وياسمين هاشداري، وهلفه جواهري، وزهرة دادرس، ونجين رضائي. وتم تهديد العائلات بعدم المشاركة في الاحتجاجات.

التحضير للاحتجاجات

وفي إطار الاستعداد الاحتجاجات، أعلنت الأطراف والأحزاب السياسية في روجهلات (شرق) كردستان عن إضراب عام في 16 أيلول ودعت إلى المشاركة فيه.

أصدر اتحاد المرأة الشابة في روجهلات كوردستان بياناً بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاقة ثورة “المرأة، الحياة، الحرية”. وجاء في البيان؛ "مع ثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، سنحرر شابات العالم والوطن، لذلك لا بد من تحقيق حرية القائد آبو. وعلى الجميع المشاركة في فعاليات ذكرى الانتفاضة بشكل فعال".

دعت رابطة المرأة الحرة لروجهلات كردستان (KJAR) الجميع إلى النزول إلى الشوارع في 16 أيلول لإحياء الذكرى الأولى لمقتل الفتاة الكردية جينا أميني على يد الدولة الإيرانية استقبال ثورة المرأة.

كما حيا حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK) وجمعية الديمقراطية والحرية لشرق كردستان (KODAR) انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

سيتم تنظيم العديد من الفعاليات ليس فقط في روجهلات كردستان وإيران، بل أيضا في شمال وشرق سوريا والعديد من الدول الأوروبية.

ANHA