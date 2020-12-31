​​​​​​​شقيقة سجين سياسي: هدفهم إسكات صوت مقاومة السجون

لا تزال السلطات التركية تفرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، وتمنع محاميه وذويه من اللقاء به، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وعلى هذا الأساس بدأ المعتقلون والمعتقلات السياسيين من حزب العمال الكردستاني وحركة المرأة الكردستانية في سجون الدولة التركية إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 27 تشرين الثاني الفائت.

ومن بين المضربين عن الطعام، محمد رشيد رشو، من مقاطعة عفرين المحتلة، الذي اعتقل عام 2017 من قبل السلطات التركية بتهمة النشاط السياسية، وحُكم عليه بالسجن (36 عامًا).

آيتان رشو شقيقة السجين السياسي "محمد" استنكرت العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، وانتهاكات السلطات التركية بحق المعتقلين السياسيين في السجون التركية.

وقالت آيتان "في عام 2017 اعتُقل أخي محمد بتهمة النشاط السياسية من قبل السلطات التركية، وعند اعتقاله تعرض لأبشع أنواع التعذيب، لكنه قاوم ولم يستسلم، وتم الحكم عليه بالسجن (36 عامًا)".

وأشارت آيتان إلى أن شقيقها محمد رشو من بين المعتقلين السياسيين الذين قاموا بالإضراب عن الطعام في السجون التركية بهدف رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتحريره، وقالت "هدف الدولة التركية من ممارساتها القمعية هو إسكات صوت المقاومة داخل السجون".

وتقول آيتان "كنا نتحدث معه عبر اتصال هاتفي لمدة عشر دقائق فقط، ومنذ شهرين لم نسمع عنه أي خبر، لعدم سماح تركيا بذلك بحجة انتشار وباء كورونا".

وطالبت آيتان رشو الشعب الكردي بالانتفاض وتنظيم فعاليات لمساندة المعتقلين والمعتقلات المضربين عن الطعام، قائلة "سننتصر وسنرفع العزلة عن القائد".

وقالت آيتان رشو في نهاية حديثها "أين حقوق الإنسان؟ في الوقت الذي يتعرض السجناء للتعذيب وانتهاكات من قبل السلطات التركية".

(هـ ن)

ANHA