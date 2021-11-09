​​​​​​​شقيق الشهيد يوسف كلو: مهر الحرية هو تقديم التضحيات وكل شهيد يقربنا خطوة صوب باب الحرية

وأقيمت مساء اليوم في حي الهليلية بمدينة قامشلو مراسم عزاء للشهداء المدنيين الثلاثة "الجد والشخصية الوطنية يوسف كلو وأولاده مظلوم ومحمد كلو" الذين استشهدوا إثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي لسيارتهم، وخلال المراسم التي شارك فيها الآلاف من أهالي قامشلو، ألقى أحمد كلو شقيق الشهيد يوسف كلو كلمة أمام المعزين قال فيها: "لنعلم أن الحرية لا تأتي بالكلام، فالحرية مهرها تقديم التضحيات وبذل الدماء الحمراء، فكل شهيد يقدمنا خطوة صوب الحرية، وإننا لنبشركم أن الكرد اليوم يقتربون أكثر من أي وقت سابق صوب الحرية وهم على أعتاب الاعتراف الدولي، لذا على شعبنا الكردي التكاتف وتوحيد الصف ودعم بعضه البعض، وأن نشجع بعضنا، وأن نصرّ على التمسك بقضيتنا ونيل حقوقنا، وألا نستمع لكلام أعدائنا وألا نصدق أكاذيبهم، لأننا إذا استمعنا اليوم إليهم سنقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه أجدادنا قبل قرن من الآن، حين تخلوا عن بعضهم فقدوا قضيتهم وحقوقهم وحريتهم وأرضهم، وإذا تكاتفنا اليوم فإننا سننال الحرية معاً".

ورحب أحمد في ختام كلمته بكل الحضور والمعزين وقدم لهم التعازي وقال: "شهداؤنا هم شهداء كل الكرد وكلكم أصحاب دماء هؤلاء الشهداء".

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ANHA