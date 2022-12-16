​​​​​​​شقيق القائد أوجلان وأشقاء المعتقلين في إمرالي يتقدمون بطلب جديد لمقابلتهم

قدّم كل من شقيق القائد عبد الله أوجلان محمد أوجلان ومحاميه مظلوم دينج وكذلك عوائل السجناء الآخرين، شقيق عمر كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين، طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة من أجل اللقاء بذويهم.

والجدير بالذكر أن محاميي القائد يقدمون طلبين كل أسبوع؛ للقاء بموكلهم، ولكن الطلبات تُرفض بشكل ممنهج، وأحياناً يتلقون الرد على طلباتهم بالرفض بعد مضي شهور، حيث تحظر السلطات اللقاءات بحجة فرض عقوبة انضباطية على القائد أوجلان.

ومؤخراً، وبعد انتهاء الحظر المفروض على اللقاء مع عبد الله أوجلان، في 18 تشرين الثاني، والذي بدأ في 13 نيسان، تم الإعلان عن تمديد هذا الحظر أوتوماتيكياً.

وبعد أن زارت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) تركيا في 20 - 29 أيلول، ازدادت المخاوف بشأن وضع القائد أوجلان الذي رفض الاجتماع معها، حيث لم يرد منذ أكثر من 21 شهراً أي خبر عنه.

(ل م)