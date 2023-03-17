​​​​​​​شقيق القائد عبد الله أوجلان وأشقاء المعتقلين في إمرالي يتقدمون بطلب جديد للقائهم

قدم كل من شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان عن طريق موكله مظلوم دينج، وشقيق المعتقل عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين، طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة من أجل لقاء ذويهم.

كما وقدموا طلباً لمديرية سجن إمرالي عبر النيابة العامة في بورصة من أجل ذلك.

ويقدم محاميي القائد طلبين كل أسبوع؛ للقاء بموكلهم، ولكن الطلبات تُرفض، وأحياناً يتلقون الرد على طلباتهم بالرفض بعد مضي شهور، حيث تحظر السلطات اللقاءات؛ بحجة فرض عقوبة انضباطية على القائد عبد الله أوجلان.

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على معتقلي إمرالي (القائد عبد الله أوجلان، خيري كونار، حاميلي يلدرم، ويسي آكتاش) من خلال رفض لقائهم بالمحامين وأسرهم.

(ل م)