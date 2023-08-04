​​​​​​​شقيق القائد عبد الله أوجلان وأشقاء المعتقلين الآخرين يقدمون طلباً من أجل اللقاء بهم

تقدم ذوو القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين الذين لم ترد عنهم أي معلومات منذ أكثر من سنيتن، بطلب إلى السلطات المعنية للقائهم.

وقدّم كل من شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان ووكيله مظلوم دينج، طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء به .

كما تقدم كل من شقيق عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جاتين، بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بهم.

والجدير بالذكر، أنه لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021.

(ف)