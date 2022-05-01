​​​​​​​شموع الاستذكار تنير أضرحة الشهداء عشية عيد الفطر

ديرك

وتجمع العشرات من ذوي شهداء ناحية ديرك وكركي لكي في مزار الشهيد خبات، وأوقدوا الشموع على الأضرحة، بحلول عيد الفطر الذي يصادف أول أيامه يوم غد الاثنين.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم توجه الأهالي إلى أضرحة أبنائهم وأشعلوا الشموع على أضرحتهم تخليداً لذكراهم.

تربه سبيه

توجه أهالي و ذوو الشهداء في ناحية تربه سبيه إلى مزار الشهيد دلشير في قرية دكري غرب الناحية لزيارة أضرحة الشهداء وأوقدوا الشموع عليها عشية العيد.

استقبل أهالي ناحية تربه سبيه عيد الفطر السعيد بالتوجه مساء اليوم إلى مزار الشهيد دلشير في قرية دكري التابعة لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو وهناك قاموا بإشعال الشموع على أضرحة الشهداء و توزيع الحلوى .

(كروب/ل)

ANHA