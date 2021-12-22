​​​​​​​شمال وشرق سوريا...بالصور أبرز الأحداث في العام 2021

ترفع إحدى المعمّرات إشارة النصر وهي تلف رأسها الألوان الكردية، بالقرب من معبر سيمالكا الحدودي بين روج آفا وباشور كردستان. التقطت الصورة خلال مظاهرةٍ شارك فيها المئات من الكرد ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومساندته للاحتلال التركي في الحرب ضد حركة التحرر الكردستانية.

في مشهدٍ غير مسبوق تظهر هذه الصورة التي التقطت بواسطة طائرة درون؛ الانخفاض المرعب لمنسوب مياه نهر الفرات في الأراضي السورية، نتيجة الممارسات التركية فيما يخص نسبة المياه المتدفقة، إذ تستخدم دولة الاحتلال التركية المياه كحربٍ ضد سوريا والعراق.

تقود مليتان جودي وهي قيادية في قوات سوريا الديمقراطية؛ معارك المقاومة ضد الاحتلال التركي في بلدة عين عيسى، التقطت الصورة في الـ21 من آذار/مارس المصادف لعيد نوروز، حيث تظهر في الصورة أعمدة الدخان المتصاعدة من الطريق الدولي M4.

شاركَ الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا في تشييع جثمان الشهيد يوسف كلو وحفيديه، بعدما استهدفت طائرةٌ مسيرة تركية سيارتهم في حي الهلالية في مدينة قامشلو.

يظهر هذا المشهد لحظة اقتران القمر "العملاق الدموي" ببرج الساعة في مدينة كوباني؛ عند الساعة 20:15 في أيار/مايو من العام الجاري، حيث يبدو القمر أكثرَ توهّجاً.

من مخيمات المقاومة في الشهباء، تظهر هذه الصورة تحويل أهالي عفرين المحتلة؛ الأرض القاحلة إلى جنةٍ خضراء في إصرارٍ على خلق الحياة من بين ركام الآلام والأمل في تحرير مناطقهم والعودة إليها .

تظهر الصورة لحظة تتويج لاعبي نادي قوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة بالبطولة الأولى لشمال وشرق سوريا لكرة القدم عقب تغلبهم بهدف دون مقابل على نادي سري كانيه.

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا انتهاءها من المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل طريق السلام "أبيض أبيض" الواصل بين إقليم الجزيرة والفرات بطول 154 كم، وعرض 14 متراً، والذي يعد الشريان الحيوي الذي يربط كافة المناطق والأقاليم في شمال وشرق سوريا ببعضها البعض.

تؤمن قوى الأمن الداخلي في مدينة قامشلو عشرات المواطنين النازحين للعودة إلى منازلهم في حارة الطي؛ عقب تحريرها من قوات حكومة دمشق، التقطت الصورة في نيسان/أبريل من العام الجاري.

بالقرب من الحدود السورية العراقية، لا يزال مخيم الهول الذي يؤوي قرابة 70 ألف من عوائل داعش أخطر مخيمٍ في العالم، في ظل ارتفاع معدل الجريمة بشكلٍ مقلق، إذ طالبت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مراراً وتكراراً؛ الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المرتزقة في سوريا.

عمد الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمّون بـ "الجيش الوطني السوري" إلى قطع مياه محطة العلوك عما يقارب المليون مدني في مدينة الحسكة وريفها، بعد أن أقدموا على سرقة الكهرباء التي كانت تغذي المحطة، التقطت الصورة في أحياء المدينة لأطفالٍ يملؤون المياه من الصهاريج في ظل شحها.

في تصعيدٍ خطير ضد المدنيين في شمال وشرق سوريا استهدفت الطائرات المسيرة التركية خلال العام الجاري، عدداً من الأماكن في مناطق مختلفة في إقليمي الجزيرة والفرات ومقاطعة الشهباء، على عكس رواية دولة الاحتلال التركية بأنها استهدفت عسكريين فإن القصف أدى لاستشهاد عددٍ من المدنيين.

تظهر الصورة هنا إجراء مشفى العين والقلب في مدينة قامشلو أول عملية "جراحة القلب النابض" في شمال وشرق سوريا لأحد المواطنين.

(ج)

ANHA