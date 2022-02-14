​​​​​​​شمال وشرق سوريا: لن نناشد المجتمع الدولي بل سننادي الشعوب الحرة لإفشال المؤامرة الدولية

ويصادف يوم غد الثلاثاء، الـ15 من شباط/فبراير، الذكرى السنوية الـ23 لاعتقال القائد عبد الله أوجلان، الذي تعرض لمؤامرة دولية بدأت فصولها في الـ9 من تشرين الأول/أكتوبر عام 1998 بخروجه من سوريا، واعتقاله في العاصمة الكينية نيروبي يوم الـ15 من شباط عام 1999.

مسيرة جماهيرية في منبج استنكاراً للمؤامرة

خرج المئات من أهالي مدينة منبج في مظاهرة نددوا فيها باعتقال القائد عبد الله أوجلان وطالبوا بتحقيق حريته الجسدية، إذ انطلقت المظاهرة من دوار المصب وصولاً إلى دوار الدلو وسط المدينة، رفع المشاركون فيها يافطات كتب عليها "حرية القائد من حرية الشعوب"، "بروح مقاومة شعوب الحسكة سنحطم جدران إيمرالي".

وألقت عضوة لجنة القائد في منبج، آسيا حسين، كلمة خلال المظاهرة قالت فيها بأن استمرار اعتقال القائد والمفكر عبد الله أوجلان من قبل قوى الحداثة الرأسمالية لا يخدم قضايا الشعوب في السلم والحرية والديمقراطية، والعزلة المفروضة عليه تناقض وتخالف كل المواثيق والقوانين الدولية.

'لن نناشد المجتمع الدولي لأن المؤامرة الدولية حصلت بيد هذه الدول'

وقالت آسيا حسين في ختام حديثها "نحن اليوم لن نناشد المجتمع الدولي لأن المؤامرة الدولية حصلت بيد هذه الدول، بل سننادي الشعوب الحرة من أجل إفشال هذه المؤامرة ولرفع وتيرة النضال وأن تكون أهلاً لقائدنا، وأن نصعد من مقاومتنا حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان، فحرية القائد من حريتنا وحرية الشعوب".

كما ألقى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج، أحمد الجميلي، كلمة قال فيها بأن "الدول الرأسمالية التي تآمرت ضد القائد عبد الله أوجلان دائماً تسعى إلى قمع وقتل الشعوب الحرة وكل شخص يسعى للحرية، وهم يعرفون أن فكر القائد أوجلان يخدم الإنسانية جمعاء ويقف ضد أفكار الرأسمالية لذا تآمروا عليه".

وأكد بأن "حزب العدالة والتنمية والدول الرأسمالية التي بدأت بالمؤامرة على القائد عبد الله أوجلان ليست عدوة للقائد ولحزب العمال الكردستاني فقط بل عدوة لكل الشعوب ولكل شخص متطلع للحرية".

في كوباني مسيرة الراجلة للشبيبة في ثاني أيامها

وتستمر لليوم الثاني على التوالي المسيرة الراجلة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، وذلك تنديداً بالمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان، والتي يستهدف الشبيبة فيها السير لنحو 20 كيلو متراً.

وكانت المسيرة قد انطلقت يوم أمس، من قرية روفي، لتنطلق اليوم الإثنين في يومها الثاني من بلدة تل غزال وصولاً إلى مركز ناحية شيران، وتصل إلى مدينة كوباني يوم غد الثلاثاء، تمهيداً لانضمامها إلى المظاهرة المركزية التي ستنطلق في مدينة كوباني يوم غد.

ويسير العشرات من الشبيبة صوب مركز ناحية شيران على بعد 7 كيلو مترات، على أن يصلوها قبل مساء اليوم، وهم يرددون الشعارات الثورية وكان أبرزها "الموت للخونة والحرية للقائد"، "لا حياة بدون القائد عبد لله اوجلان".

خيمة الاعتصام في كوباني تستمر في يومها الثاني

وتستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات يوم أمس الأحد، في ناحية شيران شرق مدينة كوباني، في يومها الثاني، تحت شعار "حان وقت حرية القائد" استنكاراً للمؤامرة الدولية، إذ يتناوب اليوم في خيمة الاعتصام أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية وأهالي إقليم الفرات.

وخلال المشاركة في خيمة الاعتصام، ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو كلمة أشار من خلالها إلى أن المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان كانت بمشاركة قوى إقليمية ودولية بهدف كسر إرادة الشعوب المناضلة.

وأكد مصطفى إيتو خلال كلمته على أن الشعوب التواقة للحرية وبشكل خاص الشعب الكردي سائر على خطا وفكر وفلسفة القائد أوجلان، وأنهم مؤمنون بضرورة نيله حريته الجسدية، مشيراً إلى أن القائد حر فكرياً وهو في قلب كل مناضل طامح للحرية.

وشدد إيتو خلال كلمته على ضرورة التكاتف والتضامن لإنجاح مشروع الأمة الديمقراطية للقائد عبد الله أوجلان وأنه الحل الأمثل لنيل كافة الشعوب حريتها.

هذا ومن المقرر أن ينضم المشاركين في مسيرة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات الراجلة التي تستمر في يومها الثاني على التوالي إلى خيمة الاعتصام في مركز ناحية شيران في ساعات ما قبل مساء اليوم.

'الأنظمة الاستبدادية تآمرت عليه خوفاً من فلسفته'

كما أصدرت جامعة كوباني اليوم الإثنين، بياناً إلى الرأي العام نددت فيه بالمؤامرة الدولية على القائد عبد لله أوجلان، وألقي البيان باللغة الكردية من أمام مقر الجامعة بمدينة كوباني من قبل نائب رئيس الهيئة الأكاديمية في الجامعة محمد رشيد.

اعتبر البيان أن "التآمر الدولي ضد القائد عبد لله أوجلان كان سببه الفلسفة التي كان القائد يسعى لنشرها في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الفلسفة شكلت خطراً على الأنظمة الاستبدادية فتآمروا عليه، فـ هم سعوا بكل قوتهم لطمر الشعوب أكثر في قعر الظلام".

وأشار إلى أن "المؤامرة الدولية لم تشف غليل هذا الأنظمة وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي التي قامت بفرض العزلة داخل السجن على القائد عبد لله أوجلان لطمس هوية الشعوب أكثر، وطمس صوت الحقيقة المتمثل بفكر وفلسفة القائد أوجلان".

وناشدت جامعة كوباني في ختام بيانها كل المثقفين والسياسيين في كل بقعة من الأرض لرفع صوتهم عالياً بوجه الأنظمة الاستبدادية، ليكسروا العزلة المفروضة على القائد ويحرروه جسدياً من سجنه.

'المؤامرة هي الوجه الآخر لقوى الهيمنة التي تدّعي الحرية والديمقراطية'

في السياق ذاته، أدلى مجلس عوائل الشهداء في الإقليم، ببيان إلى الرأي العام، قرأته الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، من أمام مبنى المجلس في مدينة كوباني.

أدان مجلس عوائل الشهداء المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان، معتبراً أنها الوجه الآخر لقوى الهيمنة التي تدّعي الحرية والديمقراطية.

مضيفاً "إننا نعاهد قائدنا في الوقت الذي نتقدم فيه بنقدنا تجاهه وتجاه شهدائنا، لكننا لم ولن نيأس يوماً في تطوير عجلة النضال ورفع مستواه".

وطالب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات المجتمعات التي ساندت مقاومة كوباني بالتضامن مع الحملة الدولية لكسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان في سجنه في جزيرة إمرالي.

وأشار المجلس إلى أن العمل الجاد في ظل الثورة القائمة بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان هو الجواب الأنسب للمؤامرة الدولية.

في الذكرى الـ 23 للمؤامرة الهلال الذهبي يعقد اجتماعاً في الشهباء

وفي السياق، نظّمت حركة الهلال الذهبي بالتنسيق مع لجنة الثقافة والفن لإقليم عفرين، اجتماعاً؛ للتنديد بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وذلك في صالة ميتان الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وبدأ الاجتماع الذي حضره العشرات بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرض سنفزيون تمحور حول مسيرة القائد ونضاله الفكري، ثم سردت الإدارية في لجنة التدريب لحركة الهلال الذهبي، شيرين رشيد، للحضور مفهوم المؤامرة وأسبابها وحيثياتها وأبعادها.

واختتم الاجتماع بترديد الحضور شعارات تحيي مقاومة القائد أوجلان وتمجد الشهداء.

منسقية المرأة في إقليم الفرات تستنكر المؤامرة الدولية

ألقت منسقية المرأة في إقليم الفرات بياناً إلى الرأي العام استنكاراً للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان منذ 23 عاماً.

ألقي البيان بحضور العشرات من النساء العاملات في إدارة المجالس والهيئات أمام مبنى المجلس التنفيذي لإقليم الفرات في مدينة كوباني.

قرأت الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الفرات، هيلين حاجم، البيان باللغة العربية.

وجاء في نص البيان: "المؤامرة التي شاركت فيها كبرى قوى الهيمنة العالمية لم تكن استهدافاً لشخصية القائد عبد الله أوجلان والشعب الكردي فقط، بل كانت بمثابة استهداف لكافة الشعوب شرق الأوسطية التواقة إلى الحرية والسلام، حيث تسعى الأنظمة الرأسمالية والديكتاتورية إلى جعل تلك الشعوب أداة بيد الحداثة الرأسمالية، لتجردها من إرادتها وحقها في العيش بالأمن والسلام".

مؤكداً "فلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تجسدت في براديغما الأمة الديمقراطية هي الخلاص من الأزمة الرأسمالية وتشكل حلاً للأزمة الكردية وعموم الأزمات شرق الأوسطية، وتقطع الطريق أمام تناحر الشعوب والمكونات والصراعات التي استفادت منها القوى الاستعمارية والتي تسعى إلى ضرب طموح تلك الأمم".

وأشار البيان إلى العزلة المشددة المفروضة على القائد، واختتم قائلاً: "إننا النساء العاملات في مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر المؤامرة الدولية نجدد مطالبتنا للمنظمات الحقوقية ونناشد شعبنا وعموم الشعوب التواقة إلى الحرية بالتكاتف وتصعيد وتيرة النضال للضغط على حكومة العدالة والتنمية AKP لرفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ونيله لحريته".

(ج)

ANHA