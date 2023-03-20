​​​​​​​شمال وشرق سوريا ودمشق وبيروت مستعدون للاحتفال بنوروز

يصادف 21 آذار من كل عام؛ عيد نوروز، وبهذه المناسبة يتوجه غداً عموم أبناء الشعب الكردي والكردستانيين لساحات نوروز.

وسيتوجه، غداً الثلاثاء، الآلاف من أهالي شمال شورق سوريا من الكرد والعرب والسريان والأرمن لميادين نوروز الـ 11 التي زُينت بشعار نوروز عام 2023 (بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال).

من مقاطعة الشهباء، سيتوجه أهالي المقاطعة إلى ساحة الاحتفال بنوروز في قرية علوشة التابعة لناحية الأحداث.

وفي حلب سيتوجه الأهالي إلى ساحة الاحتفال بنوروز في منطقة الشقيف شمالي حي الشيخ مقصود.

أما في مقاطعة كوباني فسيتوجه أهالي المقاطعة إلى ساحة الاحتفال بنوروز في تلة مشتنور.

وسيحتفل أهالي مدينة الرقة بذات المناسبة، إذ سيتوجه الأهالي إلى ميدان نوروز في المدينة.

وسيتوجه أهالي مدينة الحسكة إلى ساحة الاحتفال بنوروز في السد الشرقي.

وفي ناحية الدرباسية سيتوجه الأهالي إلى ساحة الاحتفال بنوروز في قرية جولبستان.

فيما سيتوجه أهالي قامشلو إلى ساحة الاحتفال بنوروز في قرية هيمو.

وفي ديرك سيتوجه الأهالي إلى ساحة الاحتفال بنوروز في سد بورزي.

وستوجه أهالي كركي لكي إلى ساحة الاحتفال بنوروز في قرية حليق.

وفي تربه سبيه ستوجه الأهالي إلى ساحة الشهيد مظلوم دوغان في دريجيك.

كما أن أهالي ناحية عامودا سيتوجهون إلى ساحة الاحتفال بنوروز في قرية جاغر بازار.

فيما سيتوجه أبناء الجالية الكردية وأصدقائهم في العاصمة اللبنانية، بيروت إلى منطقة ملتقى النهرين في بيروت، للاحتفال بعيد نوروز.

وسيتوجه كذلك الكرد وأصدقائهم في دمشق إلى ساحة الاحتفال بنوروز في ملعب الفيحاء.

(أ ب)

ANHA