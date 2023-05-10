​​​​​​​شمال وشرق سوريا تتخذ إجراءاتها لحماية محاصيلها الزراعية

يعتبر محصولا القمح والشعير من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية على المستوى العالمي، ويمتاز شمال وشرق سوريا بوفرة المحاصيل الزراعية لخصوبة تربته ومناخه الملائم.

ومع حلول موعد الحصاد، اتخذت المؤسسات المعنية في الإدارة الذاتية والمجالس في المقاطعات والمدن والنواحي، جملة من التدابير والإجراءات.

بدورها شكلت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات في الـ5 من نيسان/أبريل خلية طوارئ لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق في موسم الحصاد الذي يوشك البدء به.

وتنضوي تحت سقف الخلية مؤسسات عديدة من الإدارة الذاتية، ويترأسها الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، وجميع المجالس في مقاطعتي كوباني وكري سبي.

هذا وستقوم اللجنة بتسهيل وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة من أجل إتمام موسم حصاد محصولي الشعير والقمح، وإلزام كافة الحصادات والجرارات باصطحاب الطفايات.

كما جهزت الإدارة الذاتية 18 إطفائية إلى جانب توجيه المجالس والكومينات إلى تشكيل مجموعات من الأهالي لإدارة الجهود المدنية في إطفاء الحرائق من خلال تجهيز الجرارات والمعدات الأخرى التي يمتلكها سكان المنطقة.

يقول نزار إبراهيم شيخو نائب الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية شيران في هذا السياق: "لدينا الاستعدادات لحماية المحاصيل، حيث تتبع للناحية بلدتان(تل غزال وطاشلوك)، قمنا بتجهيز 5 إطفائيات والآبار التي ستتزود منها بالمياه، هنالك آبار في كل من ناحية شيران وبلدة طاشلوك وتل غزال وقرى تل حاجب وعلي شار وشيران وجوم علي، كما سيتعاون الأهالي الذين لديهم آبار لإمداد الإطفائيات بالمياه".

وأضاف: "في كل قرية قمنا بتشكيل مجموعة من 6 – 7 أشخاص لمساعدتنا بآلياتهم وخاصة الجرارات وإدارة جهود التعامل مع حالات الطوارئ".

فيما يقول الرئيس المشترك للجنة الزراعة في مجلس ناحية شيران آزاد حاجم: "هناك أعمال جارية على قدم وساق لتسيير شؤون أصحاب الحصادات دون توقف حتى في أيام العطل".

الرئيس المشترك لكومين قرية بوزتب شرقي ناحية شيران ويسو بوزان قال: "قبل أيام اجتمعنا في مجلس الناحية للتباحث حول كيفية حماية موسم حصاد المحاصيل الزراعية، كانت هنالك توجيهات في هذا الصدد، نحن ككومين لدينا دور أساسي لنلعبه من خلال تشكيل المجموعات وتجهيز الجرارات والمعدات والآليات للمساعدة في إطفاء الحرائق إن اندلعت كذلك المساهمة في توعية الناس لعدم التسبب بحرائق وخاصة من جانب الأطفال".

كما أعلنت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الفرات عن بدء حالة الطوارئ لحماية المحاصيل الزراعية وذلك خلال بيان أصدرته الثلاثاء 9 أيار/مايو الجاري.

الرقة

وفي مدينة الرقة وريفها شكل مجلس الرقة المدني خلية أزمة وقام بتجهيز 8نقاط في أرياف الرقة كل نقطة مزودة بسيارة إطفاء و3جرارات.

وبدوره قال نائب الهيئة الرئاسية لمجلس الرقة المدني أحمد الخليل، قمنا بدعوة كافة اللجان المعنية لتشكيل خلية أزمة تعمل على المتابعة بشكل يومي بالإضافة إلى تشكيل مجموعة لكافة الخطوط والمجالس التابعة لمجلس الرقة المدني.

وأوضح، الخليل، "تمثلت اللجان المدعوة لتشكيل خلية الأزمة بلجنة الإدارة المحلية والبلديات، مكتب الاستجابة الأولية، لجنة الداخلية، مكتب الإعلام، مجالس الشعب العامة لكافة الخطوط، مكتب سادكوب، والقوات العسكرية في مواقعها، وعلى هذا النحو نكون قد أحطنا كافة المحاصيل الزراعية بغطاء احترازي تجنباً لحصول أي طارئ".

وأشار، الخليل، "تلك المراكز تتوزع بحسب مناطقها مثلاً في المنطقة الشرقية تم توزيع 3 نقاط في مضخات مياه الشرب في مهران والخفية والطريفاوي، وفي المنطقة الجنوبية نقطة واحدة في بلدية الكسرات، وفي المنطقة الغربية نقطتان في مضخة مياه الشرب في الأعيوج وفي بلدية السلحبيات، وفي المنطقة الشمالية، في مضخة مياه الشرب في بير سعيد و في محطة مياه الشرب بمزرعة الزاهرة".

إقليم الجزيرة

وشكلت الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة لجنتها للطوارئ أيضاً، مع اقتراب حصاد الموسم الزراعي.

وفي هذا السياق، أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، سمر عبد الله، إلى أن الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، عقدت اجتماعها بتاريخ 26 نيسان/أبريل المنصرم، لتشكيل لجنة الطوارئ، بهدف حماية المحاصيل الزراعية من الحرائق والحفاظ على سلامة موسم الحصاد.

وتتألف لجنة الطوارئ المشكلة من أعضاء المراكز والمؤسسات المدنية والعسكرية على مستوى إقليم الجزيرة، " قوى الأمن الداخلي، قوات حماية المجتمع، المجالس، الشبيبة، لجنة الزراعة، اتحاد الفلاحين"، إلى جانب لجان مماثلة على مستوى المقاطعات والنواحي والبلدات .

وستطلق حملة إعلامية توعوية، عبر وضع لوحات إعلانية في كافة مداخل المدن، تتضمن أرقام "هواتف ساخنة" لسهولة التواصل في حال حصول أي حريق، كما سيتم توزيع بروشورات توعوية على جميع الفلاحين، إلى جانب التوعية، إلى كيفية التعامل مع الحرائق.

والتهمت النيران التي اندلعت في المحاصيل الزراعية في شمال شرق سوريا خلال الموسم الزراعي عام 2019، وبحسب الإحصائيات التي أفصحت عنها هيئة الاقتصاد والزراعة حينها ، أكثر من 435500 دونم، بالإضافة إلى استشهاد 14 شخصاً من المدنيين والعسكريين وقوى الأمن الداخلي ورجال الإطفاء أثناء إخماد الحرائق.

كما انخفضت نسبة الحرائق في موسم الحصاد لعام 2020 /2021/2022، نتيجة تشكيل لجان الطوارئ في كافة النواحي والبلدات والكومينات، وحمايتهم للموسم.

ورغم اتخاذها التدابير اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة، تعول الإدارة الذاتية على أهالي المنطقة للمساعدة في التعامل مع أية حرائق حال اندلاعها، كما تشدد على ضرورة الانتباه لعدم التسبب باندلاع أية حرائق سواء من جانب المدخنين أو سائقي الآليات الزراعية وكذلك من جانب الأطفال.

البدء بالإجراءات

وتطبيقاً للتوجيهات الصادرة والإجراءات، بدأت بلديات الشعب والمؤسسات المعنية بالعمل الفعلي.

ففي ناحية تربه سبيه مثلاً، بدأت بلدية الشعب بالتنسيق مع بلديات البلدات التابعة لها(معشوق وحلوة وأبو فرع وتل معروف) بتنظيف جوانب الطرق الرئيسة والفرعية من الأعشاب لمنع انتقال الحرائق خلال فترة الموسم .

وتقدر المسافة التي عملت البلديات على تنظيفها حتى الآن بـ 15 كم بحسب البلدية.

الإداري في بلدية معشوق، نزهان الكعود، أشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر كتدبير احترازي لمنع انتشار الحرائق في حال نشوبها وعلى وجه الخصوص مع اقتراب جني المحصول.

هذا وجهزت دائرة المياه في ناحية تربه سبيه مناهل المياه المتواجدة في الناحية والبلدات ( 3 تربه سبيه، 7 بلدة معشوق،2 حلوة،8 بلدة أبو فرع، 9 بلدة تل معرف) لاستجرار المياه في حال نشوب أي حريق بشكل سريع.

(كروب /سـ)

ANHA