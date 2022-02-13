​​​​​​​شمال وشرق سوريا تندد بالمؤامرة الدولية عبر فعاليات متنوعة

ونظمت اليوم الأحد، سلسلة من الفعاليات المنددة بالمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان في 15 شباط 1999.

قامشلو

اختتمت اليوم الأحد، فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبت بجانب ملعب 12 آذار في مدينة قامشلو، تحت شعار "هلموا إلى معركة الحرية، تسقط مؤامرة 15 شباط"، بإلقاء بيان ختامي من قبل هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة، بمشاركة المئات من مكونات قامشلو وأعضاء المؤسسات المدنية في الخيمة.

هذا، وكانت فعاليات خيمة الاعتصام لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة قد انطلقت في الـ 11 شباط / فبراير، وذلك تنديداً بالمؤامرة الدولية والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وشارك في خيمة الاعتصام على مدار ثلاثة أيام، المئات من مكونات مقاطعة قامشلو، أعضاء المؤسسات المدنية، ووفود من مؤسسات الإدارة الذاتية، ولاعبي ولاعبات الأندية التابعة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة.

تخلل فعاليات الاعتصام عرض سنفزيون عن مؤامرة 15 شباط، وفيلم "من أجل الحرية"، كما عُرضت كتب القائد أوجلان باللغات (العربية، الكردية، التركية)، وصور فوتوغرافية للقائد ومقاتلي الكريلا، إلى جانب جمع التواقيع للمطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

بدأت فعاليات اليوم الأخير من خيمة الاعتصام، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرئ بيان باسم هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة بثلاث لغات (العربية، الكردية، السريانية).

وأكد البيان على أن الدول المهيمنة تخشى من فكر الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد أوجلان، مبيّناً أن قوى الهيمنة "تسعى من خلال المؤامرة الدولية على القائد أوجلان، إلى إفشال الفكر الديمقراطي، وإنهاء الوجود الكردي، وضرب حركة حرية كردستان".

وشجبت هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان، مؤكدة أنه "بحماس روح الشبيبة سنكسر باب سجن إمرالي، وسنسقط نظام حكومة حزب العدالة والتنمية ونحقق الحرية والسلام مع القائد أوجلان".

كرباوي

خرج أهالي بلدة كرباوي التابعة لمدينة قامشلو في مظاهرة دعا إليها اتحاد المرأة الشابة وحركة المرأة الثورية في سوريا، تنديداً بمؤامرة ١٥ شباط.

المتظاهرون جالوا شوارع البلدة، حاملين شعار "لا حياة دون القائد"، ورفعوا صور القائد عبد الله أوجلان، ليتوقفوا أمام مبنى مجلس البلدة.

خلال ذلك ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة، شاهي خلف، كلمة وقالت فيها إن ١٥ شباط يوم أسود بالنسبة لهم، مبيّنة أن المؤامرة والمتآمرين هدفوا إلى إبعاد القائد عن حركة الحرية والشعب.

وأشارت شاهي خلف إلى مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، وتابعت: "مقاومة القائد أفشلت مخططات المتآمرين"، مضيفة أن "الهجمات على شعبنا وأرضنا استمرار للمؤامرة".

شاهي خلف شددت على أن فكر وفلسفة القائد هي أساس ومنطلق ثورة روج آفا، وقالت: "لذا سنناضل ضد المؤامرات ضده حتى النهاية"، واختتمت حديثها بالقول: "لن تستطيعوا حجب شمسنا، بروح الشبيبة سنناضل ونعيش أحراراً مع قائدنا".

لتختتم المظاهرة بتعالي الشعارات التي تحيي القائد.

عامودا

في السياق ذاته، عقد مجلس ناحية عامودا بالتنسيق مع مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي، اجتماعاً حول المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان، وذلك في مركز الثقافة والفن بالناحية، بحضور العشرات من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، وعضوات من مؤتمر ستار.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية عامودا، سلمان جوعان، شدد من خلالها على ضرورة تصعيد النضال والكفاح حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وقال: "لن تستطيع الدول المهيمنة التي شاركت في المؤامرة الدولية على القائد أوجلان حجب فكر وفلسفة القائد عن الشعب التواق للحرية".

وبعدها قرئت تقييمات القائد عبد الله أوجلان بصدد المؤامرة الدولية، ومن ثم عرضت مجموعة من الصور الفوتوغرافية للقائد.

كركي لكي

كما عرض مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الأحد، سنفزيوناً عن المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان قبل 23 عاماً.

حضر العرض الذي أقيم في نقابة العمال في بلدة رميلان، العشرات من عوائل الشهداء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عرض سنفزيون تناول حيثيات وخطط الاستخبارات الدولية والتركية لاختطاف القائد أوجلان، وتسليمه إلى تركيا التي تعتقله في جزيرة إمرالي منذ 23 عاماً، وتفرض عليه عزلة مشددة.

العرض انتهى بترديد الهتافات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان في إمرالي.

الدرباسية

من جهته، أصدر مجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، طالب فيه بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، وأكد مضيه وفق نهج وفكر وفلسفة القائد أوجلان المبنية على أخوة الشعوب.

قرئ البيان في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في الناحية، فاطمة كلش، بحضور عشرات النساء وعضوات المجلس، حيث أدان البيان "المؤامرة الدولية ضد قائد الإنسانية والفكر الحر في 15 شباط، اليوم الأسود".

وأكد أن قضية اعتقال القائد أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية من أولوياته، كما شدد على حق تقرير الشعوب لمصيرها في المنطقة والشرق الأوسط؛ فهي حقيقة يجب على العالم رؤيتها.

وقال المجلس في بيانه إن دولة الاحتلال التركي أفلست تماماً أمام مقاومة القائد في سجن إمرالي، والتي أرغمت تركيا على الاعتراف بإرادة الشعوب والمشروع الديمقراطي الذي يمثل جميع مكونات المنطقة.

ولفت إلى أن الدول المتآمرة تهدف باعتقال القائد أوجلان إلى إخماد الثورات الشعبية، والقضاء على فكر وفلسفة القائد القائم على أسس ومبادئ العيش المشترك وأخوة الشعوب وحق تقرير المصير.

مجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا، دعا كافة الأطراف السياسية والمجتمعية والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى رفع وتيرة النضال من أجل تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً، وجدد عهده بالسير على نهج القائد فكره وفلسفته.

معرض لكتب وصور القائد أوجلان في الرقة

في الصدد ذاته، نظم مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الرقة معرضاً لكتب القائد عبد الله أوجلان تزامناً مع الذكرى السنوية الـ23 للمؤامرة الدولية على القائد أوجلان.

تضمن المعرض عدداً وافراً من كتب ومرافعات القائد عبد الله أوجلان، من بينها تقييماته حول الجنولوجيا (علم المرأة)، والحقيقة الكردية، وخصائص المناضل الثوري، ومانيفستو الحضارة الديمقراطية، والمرأة والعائلة، وحريتك وحريتي.

حضر المعرض الذي نظم في مبنى تجمّع نساء زنوبيا في مدينة الرقة العشرات من عضوات التجمع وعضوات في المؤسسات المدنية والعسكرية في مدينة الرقة وريفها.

على جدران المبنى علّق عدد من صور القائد عبد الله أوجلان، بالإضافة إلى تعليق أقوال للقائد عبد الله أوجلان، منها: "إن عملي هو عمل الإنسان الذي يسعى إلى حريته"، و"المثقف المتنور هو من يظهر ويكشف الحقائق"، و "بقدر ما ترتقي المرأة بمستوى حريتها واختيارها الحر وبقابلية الحراك اعتماداً على قوتها الذاتية فسيكون العيش معها أجمل"، و "إن الهيمنة التي يسلطها الرجل المسيطر على حياة المرأة قد حولت كوكبنا إلى حالة لا يطاق العيش فيها".

وتوافدت النساء وعدد من المثقفين/ـات في مدينة الرقة إلى المعرض للاطلاع على كتب القائد عبد الله أوجلان، واقتنائها للتعمق في فكره أكثر.

وبحسب المشرفات على المعرض فإنه سيبقى مفتوحاً أمام الزوار حتى عصر اليوم الأحد.

(آ)

ANHA