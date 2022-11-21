​​​​​​​شمال وشرق سوريا تدين الهجمات التركية وتندد بصمت القوى الدولية

تستمر دولة الاحتلال التركي بهجماتها، عبر الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة على شمال وشرق سوريا؛ بهدف إبادة شعبها واحتلال أراضيه، ولاقت هذه الهجمات ردود فعل غاضبة من قبل الأهالي، حيث امتلأت الساحات بالأهالي الذين أكدوا مساندتهم لقسد ودعمهم للإدارة الذاتية.

الطبقة

انطلقت مظاهرة أهالي ناحية الجرنية من أمام مركز الثقافة والفن وسط الناحية، بمشاركة ذوي الشهداء وأعضاء الكومينات وأعضاء دور الشعب في الناحية وريفها.

وحمل المشاركون يافطات كتب عليها "روسيا.. أميركا كفوا عن صمتكم حيال جرائم الدولة التركية"، "سيكلفكم الصمت محاسبة التاريخ والإنسانية"، و "لا للاحتلال التركي".

وهتفوا بشعارات تدعو إلى المقاومة وتندد بالنهج العدائي لدولة الاحتلال التركي كـ "عاشت قوات سوريا الديمقراطية"، "عاشت مقاومة الشعوب"، و"تسقط الفاشية التركية".

ولدى وصولهم إلى أمام مبنى المجلس المدني وسط الناحية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في المجلس المدني في الجرنية، جمعة الأحمد، بياناً جاء في مستهله:

وأشار البيان "شاهدنا وشاهد العالم تفجير إسطنبول الذي اتخذته دولة الاحتلال التركي مبرراً للاستمرار بحملتها العدوانية وضوءاً أخضر من روسيا وأميركا على أهلنا في شمال وشرق سوريا واتهام قواتنا بأنها من كانت وراء هذا التفجير دون

وأكد البيان في ختامه على تقديم الدعم والوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية "سنقدم الدعم لقواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، وسنتابع المسير على نهج الشهداء والدفاع المشروع عن مناطقنا".

الرقة

وفي ريف الرقة الشرقي، خرج المئات من الأهالي وأعضاء مجالس الشعب والبلديات، وتجمّعوا أمام المجلس العام في بلدة الكرامة، وانطلقوا إلى مدخل البلدة الغربي، حاملين أعلام قوات سوريا الديمقراطية وصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، ومؤكدين دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية، ووقوفهم مع أبنائهم على خطوط الجبهات.

وأدلى أهالي ريف دير الزور الشرقي ببيان إلى الرأي العام، قرأته الرئيسة المشتركة للمجلس العام في الخط الشرقي ابتسام الأحمد، جاء في مستهله "نقف اليوم، نحن أهالي الخط الشرقي، أهالي وشعب الكرامة والمؤسسات المدنية والعسكرية للتنديد بهجمات الدولة التركية على أهلنا وشعبنا في شمال وشرق سوريا".

واختتم البيان "ندين هذه الأعمال الإجرامية والوحشية لدولة الاحتلال التركي بحق الأهالي والشعب ومكونات شمال وشرق سوريا، ونطالب بوقف هذه الهجمات بحق الأبرياء والمدنيين العزل".

واختتمت المظاهرة بتعالي أصوات المتظاهرين بالشعارات المناهضة للاحتلال التركي.

دير الزور

نظم مجلس المنطقة الشرقي في ريف دير الزور الشرقي، مظاهرة حاشدة، شارك فيها المئات من أهالي ريف دير الزور الشرقي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر، بالإضافة إلى أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية.

وانطلق المتظاهرون من أمام المشفى العام في بلدة هجين إلى مجلس الشعب وسط البلدة، حاملين يافطات كتب عليها "الإدارة الذاتية تمثلنا، وقسد تحمينا"، "معاً نبني مستقبل سوريا المشرق"، "ليندى جبين الإنسانية أمام جرائم تركيا".

ولدى وصول المتظاهرين إلى أمام مجلس الشعب في بلدة هجين، وقفوا دقيقة صمت، قرأ بعدها الرئيس المشترك لمجلس الشعب في هجين، محمد العميري، بياناً باسم أهالي ريف دير الزور الشرقي، جاء في مستهله:

"إن هدف هجمات دولة الاحتلال التركي هو زعزعة أمن واستقرار المنطقة وضرب مشروع أخوة الشعوب، الذي طرحه القائد الأممي عبد الله أوجلان والذي تعتبره تركيا خطراً يهدد عرش الدولة العثمانية المبني على الظلم والاستبداد".

وأكد البيان "إننا أبناء المنطقة الشرقية في دير الزور من شيوخ ووجهاء ومثقفين ونساء وشبيبة وعمال وفلاحين نقف صفاً واحداً مع الإدارة الذاتية ومع قوات سوريا الديمقراطية التي هي حصننا الحصين ضد أي خطر يهدد أمننا واستقرارنا".

كما أدلت حركة الشبيبة الثورية في ريف دير الزور الشرقي، ببيان إلى الرأي العام، جاء فيه:

"إننا على أتم الجاهزية لمواجهة أي تحرك لقوات العدو الفاشي، ونوصي أهلنا وشعبنا في المناطق المستهدفة بالثبات والاستعداد لخوض هذه الحرب، فإننا سادة على أرضنا ولم نخلق لنكون عبيداً لأحد".

واختتم أهالي ريف دير الزور الشرقي مظاهرتهم بترديد الشعارات التي تندد بالهجمات التركية منها "لا للاحتلال التركي"، "نحن مع قوات سوريا الديمقراطية"، "تعيش الإدارة الذاتية"، "الخزي والعار للمحتل التركي".

عين عيسى

خرج أهالي ناحية عين عيسى ومهجرو مقاطعة كري سبي في مظاهرة منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأكدوا على مواصلة المقاومة والنضال.

وانطلقت المظاهرة من أمام الجامع الكبير إلى دوار الشهيد جودي وسط الناحية، رافعين يافطات كتب عليها "كفى سفكاً لدماء الشعب السوري"، "كفى احتلالاً لتل أبيض.. كفى احتلالاً لأرضنا"، "التهديدات التركية تزيدنا إصراراً ومقاومة وثباتاً"، بالإضافة إلى صور ضحايا المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في الناحية (مجزرة الصفاوية التي راح ضحيتها أسرة كاملة)، وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية ومؤتمر ستار وقوات سوريا الديمقراطية.

وردد المشاركون شعارات تحيّي قوات سوريا الديمقراطية، وتنادي بإسقاط أردوغان" يسقط يسقط أردوغان"، "يسقط أردوغان الفاشي".

وعند وصولهم إلى دوار الشهيد جودي، ألقى الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كري سبي، صبري نبو، كلمة ترحّم من خلالها على شهداء قصف الغارات التركية الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا.

وحمّل "القوى الدولية وجامعة الدول العربية مسؤولية الهجمات التركية الغاشمة على شمال وشرق سوريا واستهدافها للمدنيين الأبرياء؛ لعدم التزامها بالقوانين التي تتشدق بها، والتي تمنع استهداف المدنيين خلال الحروب".

وأكد "أنهم لا يعوّلون على دفاع الدول عنهم، بل على مقاومة شعبهم وقوات سوريا الديمقراطية المدافعة عنهم".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي قوات سوريا الديمقراطية وتصف أردوغان بالقاتل.

(كروب/ ل م)

ANHA