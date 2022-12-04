​​​​​​​شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتها الدينية والقومية تقف صفاً واحداً ضد دولة الاحتلال التركي

تشن دولة الاحتلال التركي، منذ ليل 19 ـ 20 تشرين الثاني المنصرم، هجمات عنيفة على شمال وشرق سوريا، بالطائرات الحربية والمُسيّرة، أسفرت عن مجازر بحق الأهالي، ودمرت البنى التحتية والمنشآت الحيوية والخدمية.

حلب

وفي هذا السياق، أدان المواطن جمال جمو من المكون العربي "هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا التي تهدف إلى خلق شرخ بين مكونات المنطقة"، مشدداً "نرفض قطعاً أي هجوم على مناطقنا وأرضنا".

وأكد "تفجير تقسيم في إسطنبول كان مفتعلاً؛ ليكون ذريعة لشن هجمات على شمال وشرق سوريا".

أما المواطن المسيحي جورج أليون والقاطن في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، فدعا "الجهات المعنية لوضع حد لهجمات الاحتلال التركي المتكررة على شمال وشرق سوريا".

وأكمل "هذه الأرض لنا، نعيش فيها بسلام وأمان، لكن مع التدخل التركي تدهور الوضع".

من جانبه، أكد عبد الكريم قهواتي، وهو أيضاً مسيحي "لن نرضخ للاحتلال التركي الذي يحاول تهجيرنا من أرضنا".

وشجب ممارسات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وقال "نتمنى السلام لكل المنطقة وللعالم أجمع".

أما أحمد علي من المكون العربي، فقال "نحن ضد الهجمات التي تطال مناطقنا، والهجمات تدل على نوايا الاحتلال التركي بخلق فوضى وشرخ وتقسيم بين المكونات؛ لأننا ننعم بالأمن والأمان وتركيا عدوة السلام".

أكد علي الصمود والتضامن أمام الهجمات الاحتلالية "سنقاوم حتى الرمق الأخير، سنناضل يداً بيد في وجه هذه الهجمات".

الشهباء

في السياق، أكد وجيه عشيرة النعيمي، محمد جمعة الخشيان، في إقليم عفرين خلال لقاء لوكالتنا معه أنه "لا فرق بين الكرد والعرب، فنحن شعب واحد، ونعيش معاً على مبدأ أخوة الشعوب".

مؤكداً "سندافع عن أرضنا وترابنا وبلدنا بكل إرادتنا وقوتنا وسنقف في وجه التهديدات والاعتداءات التركية"، مطالباً "الشعب بالتمسك بتراب الوطن".

بدوره، قال وجيه عشيرة البوبنة في إقليم عفرين، منان محمد "إننا وجهاء العشائر في إقليم عفرين، ضد عدوان الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ومتمسكون بترابنا ومساندون لقواتنا، قوات سوريا الديمقراطية والنصر حليفنا".

أكد محمد "إن عشائر بوبنا صامدة ومقاوِمة، وبمعنويات عالية ووحدة الصف تقف في وجه جميع المخططات الاحتلالية التركية، ولا تهاب عدوانها".

دير الزور

فيما قال المتحدث باسم مجلس عشائر البو كمال، صلاح السلمان، "تتطلب المرحلة الحالية من أبناء المنطقة، الوقوف بجدية تجاه ما تتعرض له الأراضي السورية من إرهاب تركي".

متابعاً "لم تكتفِ تركيا بقتل الأبرياء في مدنهم الآمنة، بل تسعى إلى تهجير من بقي من أرضهم، عبر استهدافها المتعمد لمنشآت الطاقة والمراكز الخدمية في الأراضي السورية".

وأشار السلمان "أن دولة الاحتلال تسعى إلى خلق أزمات داخلية في شمال وشرق سوريا، كالتي تحصل في الداخل التركي؛ جراء تدهور اقتصادها المحلي، وذلك في محاولة لتضييق الخناق على الإدارة الذاتية".

وشدد السلمان على "ضرورة تمسّك الشعب بمبادئ الأمة الديمقراطية وترسيخ مفاهيمها، وتطبيق مبدأ حرب الشعب الثورية؛ لصد الخطر التركي".

وفي ختام حديثه، أكد السلمان على استمرار المقاومة الشعبية، وقال "ستكون مكونات شمال وشرق سوريا صفاً واحداً ضد هجمات الاحتلال، وستبقى المقاومة خير سلاح تتحلى به".

فيما قال المواطن خالد البديوي، من أبناء ريف دير الزور الشرقي "أهالي شمال وشرق سوريا متحدون، ويرفضون الهجمات التركية ويدينونها، ولن يرضخوا لما تريده دولة الاحتلال داخل الأراضي السورية".

وأشار "كيف لدولة تستهدف نقاط حماية مخيم الهول الذي يأوي آلاف أسر مرتزقة داعش؟ أن تسعى لمحاربة الإرهاب!"، مؤكداً "هي من ترعى الإرهاب ومن تقدم الدعم له".

وشدد البديوي على الوقوف مع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، من أجل صد الاحتلال والعدوان التركي على المنطقة، وقال "نقول للطاغية أردوغان؛ مهما حاولت كسر وحدة الشعوب والأمة الديمقراطية في هذه الأراضي، فلن تستطيع ذلك".

(كروب/ ل م)

ANHA