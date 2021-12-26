​​​​​​​شمال وشرق سوريا بكل مكوناتها تدين هجمات الاحتلال التركي على كوباني

ونظم اليوم الأحد، أهالي إقليم الجزيرة سلسلة من الفعاليات المنددة بالهجمات التي استشهد جراءها مواطنان، وأصيب 7 آخرون، وذلك تحت شعار "صامدون بجميع مكوناتنا في وجه القتل والتهجير".

مظاهرة في ديرك

خرج المئات من أهالي ناحية ديرك في مظاهرة للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

بدأت المظاهرة من ساحة الحرية وجابت الشارع الرئيس للناحية، وخلالها هتف الأهالي بالشعارات التي تندد بالقصف التركي بالطائرات المسيّرة على كوباني.

وتوقف المتظاهرون في ساحة الشهداء، ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك محمد عبد الرحيم كلمة، قال فيها "نستنكر هجمات تركيا على شمال وشرق سوريا واستهدافها للمدنيين، وهذا يؤكد استمرار سياسة تركيا الهادفة الى إبادة الشعوب وفرض سيطرتها ومخططها في شمال وشرق سوريا".

ونوّه إلى "أن نضالنا مستمر في وجه هجمات تركيا لضرب أخوة الشعوب والتعايش المشترك والديمقراطية واحتلالها لمناطق أخرى في سوريا، وسيكون تنظيمنا من خلال مشروع الأمة الديمقراطية مواجهة لمخططات الاحتلال التركي"، لتنتهي المظاهرة بالشعارات التي تمجد الشهداء.

بيان لمجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه

وأدلى مجلس عوائل الشهداء ببيان؛ استنكاراً للهجمات التركية على منزل شرق مدينة كوباني، قرئ أمام مركز الناحية، من قبل عضو المجلس عبد الوهاب خالد.

وأشار البيان إلى أن "أسر الشهداء من كل المكونات تدين هذه الهجمات الوحشية التي ترتكبها آلة الحرب التركية في محاولة منها لضرب مكتسبات المنطقة والتي تحققت بفضل دماء آلاف الشهداء وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين".

كما طالب البيان المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المتخاذل وإرغام دولة الاحتلال التركي على وقف هجماتها على المواطنين في شمال وشرق سوريا، موضحاً أن وحدة المكونات في شمال وشرق سوريا حققت نجاحاً في القضاء على إرهاب داعش.

وأكد البيان على مضي أسر الشهداء قدماً في الحفاظ على مكتسبات شهدائها والحفاظ على وحدة الأراضي السورية ضد الاحتلال التركي.

بيانات مشتركة في الحسكة والدرباسية وتل تمر ومخيم مهجري سري كانيه

وأدلت، اليوم، مؤسسات عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، وفي فعاليات متفرقة في "مدينة الحسكة، والدرباسيه، وتل تمر، ومخيم مهجري سري كانيه" ببيان مشترك، تنديداً باستمرار هجمات جيش الاحتلال التركي ضد المواطنين، وآخرها شرق مدينة كوباني، والتي أدت إلى استشهاد مواطنيْن اثنين وإصابة 7 آخرين.

وشارك صباح اليوم العشرات من أسر الشهداء، في نواحي وبلدات مقاطعة الحسكة، إلى جانب أعضاء مؤسسات مدنية أخرى، في الإدلاء ببيان مشترك، قرئت أمام مراكز مؤسسات عوائل الشهداء، من قبل أعضاء ومسؤولين في مجالس عوائل الشهداء.

وأدان البيان المشترك في بدايته هجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا، وقال "باسم الآلاف من عوائل الشهداء من جميع المكونات في إقليم الجزيرة، ندين بأشد العبارات الهجمات الوحشية للدولة التركية على مناطقنا الآمنة والاستهداف العشوائي للمدنيين في ريف تل تمر وقرى زركان وقصفه بالطائرات المسيّرة البيوت الآمنة كما فعل يوم أمس في كوباني".

وأشار البيان إلى أهداف الهجمات، وزاد "الضحايا هم الأبرياء من أبناء شعبنا، حيث آلته الوحشية لا تفرق بين النساء والأطفال وبين مدني وعسكري، وهدفه نشر الذعر والخوف والنيل من مكتسبات شعبنا التي تحققت بدماء خيرة أبنائه".

وطالب البيان المجتمع الدولي ومكاتبه الحقوقية "بالضغط على فاشية أنقرة"، وإرغامها على وقف الجرائم التي ترتكبها في شمال وشرق سوريا.

وأكد البيان على استمرار عوائل الشهداء في النضال، والدفاع عن المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات أبنائهم الشهداء، بكل قوة وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأوضح البيان إصرار مكونات شمال وشرق سوريا، التي عاشت وناضلت معاً في دحر مرتزقة داعش وباقي المجموعات المرتزقة، على إفشال مخططات دولة الاحتلال التركي "وسياساته الإرهابية تجاه كل شعوب المنطقة وبتقوية وحدتنا الداخلية سنفشل الحلم الطوراني، وسنكون الجبهة الخلفية الداعمة كعوائل الشهداء لقواتنا المرابطة في الجبهات الأمامية حتى تتحقق أماني شعبنا في الحرية والديمقراطية".

وقال البيان "سياسات حزب العدالة والتنمية أوصلت تركيا إلى نفق مسدود، وما تقوم به من استهداف للمدنيين دليل عجزها وهزيمتها في جبال كردستان والمقاومة التاريخية التي أبداها أبطال الكريلا في وجه آلته الوحشية، اليوم بات أردوغان وحزبه في أضعف حالاتهما من النواحي العسكرية والاقتصادية".

وأكدت مجالس عوائل الشهداء في ختام بيانها المشترك "ستنتصر إرادة الشعوب المظلومة على آلة القتل والدمار دون أي شك".

بيان حركة الشبيبة الثورية والمرأة الشابة في دير الزور

وأدلت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة بالبيان في مركز الشبيبة ببلدة الصعوة في ريف دير الزور الغربي، بحضور عدد من أعضاء وعضوات الحركتين.

وأدان البيان الذي قرئ من قبل سها السعيد، الانتهاكات التركية على المرأة والشبيبة في كوباني، وأكد أنه يأتي نتيجة فشل الاحتلال التركي في مخططاته باحتلال المنطقة.

ولفت البيان إلى أن الاستهداف يطال المدنيين، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة على ناحيتي زركان وتل تمر التابعتين لمقاطعة الحسكة، والتي أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، بينهم امرأتان، وإصابة 14 آخرين، مما سبّب حالة من الهلع والنزوح بين الأهالي.

وطالبت حركتا الشبيبة الثورية السورية والمرأة الشابة، المجتمع الدولي بالتحرك السريع ضد انتهاكات الاحتلال التركي على المنطقة، مشددتين في الوقت ذاته على وقوفهما سداً منيعاً في وجه الاحتلال.

وقفة احتجاجية في قامشلو

نظم أهالي مدينة قامشلو اليوم، فعالية أمام مبنى مفوضة الأمم المتحدة، للتنديد بجرائم الاحتلال التركي بحق شمال وشرق سوريا واستخدامه للطائرات المسيّرة.

الفعالية حملت شعار "صامدون في وجه القتل والتهجير" فيما حمل المشاركون صوراً لمنازل المدنيين التي تعرضت للتدمير في قرى بلدة زركان في مقاطعة الحسكة، بالإضافة إلى صور الجرحى والشهداء جراء قصف الاحتلال، ولافتات كتب عليها " لا تقتلوا مستقبلنا"، " قاتل أردغان".

ومؤخراً استشهد 4 مدنيين وأصيب 14 آخرون؛ جراء هجمات الاحتلال التركي التي استهدفت ريف بلدة زركان، فيما استهدفت طائرة مسيّرة منزلاً في مدينة كوباني يوم أمس، استشهد على إثرها 3 مدنيين وأصيب 6 آخرين.

وخلال الفعالية، تحدثت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي دلشا شاويش، وقالت "على الرغم من كافة المعاهدات التي تلزم بوقف إطلاق النار، إلا أن الدولة التركية تستمر بهجماتها الوحشية".

دلشا أشارت إلى أن الاحتلال التركي يحاول، من خلال استهداف المدنيين، ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، وتابعت: ويستخدم الطائرات المسيّرة أمام أنظار المجتمع الدولي، لذا سنرفع، نحن مكونات شمال وشرق سوريا، من وتيرة نضالنا أمام هذه الهجمات".

المئات يتظاهرون في الدرباسية

كما خرج المئات من أهالي ناحية الدرباسية والقرى التابعة لها في مظاهرة؛ تنديداً بالهجمات الأخيرة، وبدأت المظاهرة من أمام مركز الشبيبة الثورية السورية، حمل فيها المتظاهرون يافطات كتب عليها "صامدون بجميع مكوناتنا في وجه القتل والتهجير"، أوقفوا قتل الأطفال والنساء"، وصولاً إلى ساحة الشهداء غرب ناحية الدرباسية.

وخلال المظاهرة ردد الأهالي شعارات "لا للاحتلال التركي على أرضنا"، "كفى لقتل الأبرياء"، "تحيا مقاومة أهالي شمال وشرق سوريا".

ولدى وصول الأهالي إلى ساحة الشهداء؛ وقفوا دقيقة صمت، ألقيت بعدها كلمة باسم أهالي الناحية، ألقتها فاطمة كلش، استنكرت فيها الهجمات التركية وقالت: "نحن ندعم ونساند مقاومة أهالي ناحية تل تمر وزركان".

وأكدت أن شعب شمال وشرق سوريا واحد، ويقاوم ويقاتل في خندق واحد، وحارب حتى تحرير المنطقة من مرتزقة داعش، وسيقاوم مرة أخرى حتى تحرير جميع الأراضي التي احتلتها دولة الاحتلال التركي وإيقاف هجماتها على المنطقة والحفاظ على وحدة أرضه.

وبيّنت أن الاحتلال التركي يستهدف المواطنين بشكل مباشر؛ من أجل تهجيرهم واحتلال المنطقة وتغيير ديمغرافيتها.

وطالبت فاطمة في ختام حديثها منظمات حقوق الإنسان والدول الضامنة (روسيا وأميركا) بالقيام بدورها وإيقاف هجمات الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة.

مجلس ناحية تل براك يستنكر في بيان الهجمات التركية

وأدلى مجلس ناحية تل براك من أمام قاعة الشهداء وسط الناحية، ببيان حول هجمات الاحتلال التركي على كوباني وزركان، قرئ من قبل الإداري في المجلس، وناس العبد الله.

وأدان البيان الصمت الدولي حيال الممارسات التركية، مؤكداً أن العالم والقوى الضامنة شريكة في الهجمات والجرائم التركية التي تهدف إلى ضرب استقرار المنطقة بما يساعد على تهيئة الظروف لعودة داعش.

كما دعا البيان الدول الضامنة إلى القيام بواجبها حيال هذه الهجمات، وقال: "على المجتمع الدولي والدول الضامنة القيام بواجبها لوقف هذه الهجمات ووضع حد للممارسات اللا إنسانية من أجل إيقاف نزيف دماء أهالي المنطقة".

مؤسسات ناحية كركي لكي تستنكر الهجمات خلال بيان

وفي السياق ذاته، اجتمع العشرات من أعضاء وإداريي مؤسسات الإدارة الذاتية في ناحية كركي لكي ومجلس عوائل الشهداء، للتنديد بالقصف التركي على شمال وشرق سوريا وذلك أمام مجلس عوائل الشهداء في بلدة رميلان.

وأدان البيان الذي قرأه الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في كركي لكي، إحسان شبلي، الهجمات التركية الوحشية على زركان وتل تمر وكوباني، مبيّناً أن الهجمات التركية "لا تفرق بين النساء والأطفال وبين مدني وعسكري، هدفها نشر الذعر والخوف والنيل من مكتسبات شعبنا التي تحققت بدماء خيرة أبنائه"، مطالباً بردع الاحتلال التركي وإيقاف هجماته.

أحزاب الوحدة الوطنية تدلي ببيان استنكار للهجمات في عامودا

وفي ناحية عامودا، أكدت أحزاب الوحدة الوطنية خلال بيان، قرئ من قبل وجيه عشيرة الولدة (الناصر)، صالح عبد الله في مقاطعة قامشلو، أن الاحتلال التركي يهدف إلى إبادة شعوب شمال وشرق سوريا عبر هجماته المتتالية على المنطقة.

وأوضح البيان: "بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بدعم من تركيا وبعض الدول الإقليمية، تسعى تركيا إلى إحياء داعش مجدداً في المنطقة، وذلك عبر استهداف المدنيين بالطائرات المسيّرة، حيث ارتكبت عدة مجازر بحق الشعوب في المنطقة، بهدف النيل من إرادتها، بعد أن قام شعوب شمال وشرق سوريا بتنظيم نفسه من خلال إدارته الذاتية الديمقراطية والتي تعد حلاً لجميع الأزمات في سوريا"، وزاد "لأننا نعلم جميعاً مدى محاربة الدولة التركية للفكر الديمقراطي".

وسلط بيان أحزاب الوحدة الوطنية الضوء على أهداف دولة الاحتلال التركي في احتلال بعض المناطق في سوريا، أولها تتريك المنطقة، إحداث التغيير الديمغرافي للمناطق التي تحتلها من خلال طرد السكان الأصليين وتوطين مرتزقة الائتلاف ذوي الجنسيات المختلفة"، مشيراً إلى استمرار الاحتلال التركي في نهجه "ويسعى الآن إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية بحجج واهية ليس لها أي مصداقية".

ونوّه البيان إلى هجمات الاحتلال التركي على ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة واستهدافه للمدنيين، مضيفاً: "في الوقت الذي يتم فيه القبض على أخطر أمراء داعش الذي أعلن الحرب على كوباني من قبل قوات سوريا الديمقراطية، ترتكب الدولة التركية مجزرة في كوباني وتشن هجمات على زركان، يتضح هنا أن ألاعيب ومؤامرات الدولة التركية لا تستهدف الكرد فقط، إنما تستهدف جميع الشعوب في المنطقة.

وناشدت أحزاب الوحدة الوطنية في بيانها "الدول الضامنة في المنطقة والمجتمع الدولي أن تضع حداً لانتهاكات تركيا بحق شعوب شمال وشرق سوريا"، وشددت وقوفها بحزم أمام هذه المؤامرات الخسيسة التي تهدف إلى إبادة الشعوب.

(س ر)

ANHA