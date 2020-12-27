​​​​​​​شمال شرق سوريا في 2020 ... هجمات مستمرة وانفتاح دبلوماسي وتطورٌ خدميٌّ

إن عام 2020 كان عامًا مليئًا بالأحداث بالنسبة لشمال وشرق سوريا، فهجمات الاحتلال التركي لم تتوقف رغم الاتفاقات مع روسيا والولايات المتحدة، واستمرت القوى الأمنية بملاحقة خلايا داعش، وإلى جانب ذلك استمر تطوير القطاع الخدمي لخدمة المواطنين.

أبرز الأحداث السياسية..

26 كانون الثاني- بدأ عام 2020 بانعقاد مؤتمر شاركت فيه الأطراف السياسية تحت عنوان" تعزيز نهج الديمقراطية والتشاركية في شمال وشرق سوريا" وذلك في 26 كانون الثاني، في مدينة عامودا، ركّز على العملية الدستورية وأسباب إقصاء أبناء مناطق شمال وشرق سوريا منها.

11 شباط - أعلنت مبادرة الدفاع الحقوقية ولجنة توثيق جرائم الإبادة بحق الشعب الكردي جمع أكثر من 117ألف توقيع، تدين الانتهاكات التركية، وقدمتها فيما بعد إلى المنظمات المعنية، للمطالبة بمثول الجناة أمام المحاكم الدولية.

20 شباط - نظمت هيئة أعيان شمال وشرق سوريا ملتقى حواريًّا مجتمعيًّا في مدينة الحسكة تحت شعار "تلاحم المكونات بهويتها الحرة سبيلنا إلى الوحدة الوطنية".

22 شباط - اقترحت الأمم المتحدة استخدام معبر تل أبيض على الحدود بين سوريا وتركيا لإيصال مساعدات إلى المدنيين في شمال شرق سوريا، وعلّق على الاقتراح عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل قائلًا: "إن الاقتراح دعم علني للمشروع التركي في سوريا تحت مسميات إنسانية".

24 /25 شباط - عقد حزب الاتحاد الديمقراطي مؤتمره الثامن، تحت شعار "بالاتحاد الديمقراطي ندحر الاحتلال، نطور الإدارة الذاتية، ونبني سوريا الديمقراطية"، بحضور 600 مندوب، انتُخب فيه أنور مسلم وعائشة حسو للرئاسة المشتركة.

3 أيار- أطلق ممثلون عن شرائح المجتمع في روج آفا مبادرة لدعم توحيد الصف الكردي، تحت شعار "المبادرة الجماهيرية لوحدة الصف الكردي".

25 تموز- عقد المؤتمر الأول لحزب سوريا المستقبل فرع إدلب، تحت شعار "سورية ديمقراطية لا مركزية، ترسيخ الإدارة الذاتية، تعزيز قوات سوريا الديمقراطية"، في مدينة الرقة.

29 آب- عقد حزب سوريا المستقبل مؤتمره العام، بمشاركة 315 مندوبًا، في مدينة الرقة، انتهى بانتخاب سهام داوود أمينة عامة للحزب خلفًا للشهيدة هفرين خلف التي اغتالها مرتزقة تركيا في تشرين الأول عام 2019.

4 نيسان - أعلن مجلس سوريا الديمقراطية تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين في سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينه قامشلو.

18 أيار - شكلت أحزاب وحركات في روج آفا مظلة سياسية باسم "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية"، وذلك بهدف العبور إلى مرحلة جديدة في مسار توحيد الصف الكردي، خلال اجتماع في مدينة قامشلو.

10 حزيران- انطلقت المرحلة الثانية من المباحثات الكردية - الكردية، بمشاركة اللجنة الممثلة والقائد العام لقسد مظلوم عبدي والمستشار الامريكي وليام روباك، وانتهى بالتوصل إلى رؤية سياسية مشتركة.

17 حزيران - أعلنت الجمعية الوطنية السورية خلال مؤتمر عُقد في العاصمة النمساوية فيينا، عن انضمامها إلى مجلس سوريا الديمقراطية.

14 أيلول- عُقد اجتماع متلفز بين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، وقيادة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وبين شهري أيلول وتشرين الأول، عقد مجلس سوريا الديمقراطية 13 ندوة حوارية في مدن شمال وشرق سوريا تمهيدًا لعقد "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات"، الذي عُقد في 25 تشرين الثاني بمشاركة 300 شخصًا، وذلك في مدينة الحسكة.

وتطرق المؤتمر إلى الحوار السوري -السوري وسبل المشاركة في العملية السياسية وإنهاء الاستبداد والإرهاب والاحتلال، وتطوير وتمكين الإدارة الذاتية وضمان الحريات والحقوق وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والعودة الآمنة والطوعية للمُهجّرين النازحين إلى ديارهم وإنهاء كافة أشكال التغيير الديمغرافي وإطلاق المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قسريًّا .

واتفق المجتمعون على ورقة عمل ضمت 16 بندًا لتنفيذها، وشكلوا "لجنة متابعة" لمتابعة الأهداف، وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها في 30 تشرين الثاني، وشكّلت ثلاث لجان مهمّتها الإشراف على عمل لجان وهيئات الإدارة الذاتية، التي باشرت مهامها على الفور.

وفود دبلوماسية تزور شمال وشرق سوريا

12 شباط – جرى لقاء بين الإدارة الذاتية والمبعوث الأمريكي ويليام روباك، تم فيه استعرض آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

18 شباط - التقى عضو الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي ورئيس لجنة التسليح في الكونغرس رالف أبراهام القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

23 شباط - زار وفدٌ بلجيكي ضم عضو البرلمان البلجيكي جورج ديلمنيش ورئيس منظمة ضحايا الإرهاب في فرنسا وبلجيكا فيليب فاستن سكيب وعدد من الصحفيين، شمال وشرق سوريا.

29 نيسان- التقت الخارجيّة الأمريكيّة 14 حزبًا وقوة كرديّة في شمال وشرق سوريا.

7 تموز- استقبال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قائد القوات الروسية في سوريا وتباحثوا القضايا المشتركة وضمنها انتهاكات تركيا للاتفاقات المبرمة، وفي 10 تموز- استقبل القائد العام لقسد قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي.

15 أيلول- زار وفد بريطاني برئاسة المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا مارتن لونغدن، مناطق شمال وشرق سوريا.

17 تشرين الأول- زار وفد من وزارة الخارجية السويدية المنطقة، وأجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين في الإدارة الذاتية.

22 تشرين الأول- زار وفد من جمهورية ألبانيا المنطقة، بشكلٍ رسمي يترأسه السفير مارك غريب.

28 تشرين الأول- زارت المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية مناطق شمال وشرق سوريا، وعقدت لقاءات عدة في مختلف المناطق.

26 تشرين الأول- زار مستشار رئيس الحكومة الأوزباكستانية والقنصل الأوزبكي السابق في روسيا، محرالدين خيرا دينوف، شمال وشرق سوريا.

وفي 4 كانون الاول، زار وفد بلجيكي مناطق شمال وشرق سوريا، ولحقه وفد طاجكستاني في 7 كانون الاول.

وفي 17 كانون الأول، زار وفد فنلندي المنطقة.

وأُثناء زيارة بعض الوفود، سلّمت دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية 200 طفلًا و29 امرأة من نساء داعش لتلك الوفود لإعادتهم إلى دولهم، وغالبية المستلمين كانوا من دول "روسيا، فرنسا، النرويج، كندا، ألبانيا، أفغانستان، أوزبكستان، بريطانيا".

جولات دبلوماسية في الخارج

وأجرت جهات عدة من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية جولات عدة في الخارج، للحديث عن الوضع في شمال وشرق سوريا.

30 كانون الثاني- التقى وفد من الإدارة الذّاتيّة وزير خارجيّة فنلندا بيكا هافيستو.

13 شباط- التقى وفد سياسي مشترك من مسد والإدارة الذاتية نائب وزير الخارجية النرويجية أودون هالفورسن، والممثل الخاص لملف سوريا والعراق كنوت ايليف لين، وكبير مستشاري قسم السلم والمصالحة أندرياس كلوبراندسن، في مقر الوزارة النرويجية.

وواصل الوفد لقاءاته الخارجية في ذات اليوم، مع مسؤولين من الحكومة السويدية في العاصمة استوكهولم.

19 شباط- التقى وفد من الإدارة الذاتية الخارجية البلجيكية في مبنى الخارجية في العاصمة بروكسل.

26 شباط - عُقد اجتماع موسع حول تجربة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومحاكمة عناصر داعش، في مدينة جنيف السويسرية حضرها ممثلون عن الدول الأوربية، وأكاديميون، ووفد من شمال وشرق سوريا.

16 تموز- استقبل الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، في مقر الجامعة ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر سيهانوك ديبو.

31 آب- وقّع مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية مذكرة تفاهم مشتركة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو، وبعدها عقد الطرفان، اجتماعًا مع الخارجية الروسية.

'هجمات الاحتلال التركي لم تتوقف'

لم تتوقف هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته طيلة أيام السنة على عين عيسى وقراها، تل تمر وزركان وقراها، إلى جانب مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا في عفرين المحتلة، إلى جانب استمرارهم بارتكاب جرائم حرب في المناطق المحتلة "عفرين، سريه كانيه وكري سبي/تل أبيض".

ونتيجة هجمات الاحتلال التركي واستهدافه لمناطق شمال وشرق سوريا خلال عام 2020، استشهد 37 مدنيًّا (11 في عين عيسى، 23 في ريف كري سبي، 3 أطفال في القصف على الشهباء وشيراوا)، كما أصيب 11 مدنيًّا في تل تمر وزركان، وأكثر من 6 مدنيين في قصف الاحتلال التركي على الشهباء وناحية شيراوا.

إلى جانب ذلك، استغلت تركيا صمت الضامنين الروسي والأمريكي، وبدأت بقصف المنطقة عبر الطائرات المسيّرة، ففي الـ 28 من نيسان استهدفت طائرة مُسيّرة مركزًا لقوى الأمن الداخلي في كوباني.

وفي 23 حزيران، استهدفت طائرة مُسيّرة تركية، 3 مناضلات في مؤتمر ستار أثناء وجودهن في منزل بقرية حلنج شرق كوباني.

كما استهدفت طائرة مُسيّرة تركية في 6 آب منشأة مدنية لصناعة الكابلات الكهربائية في مدينة قامشلو، وأصيب على إثرها مدني بجروح، وفي 20 تشرين الأول استهدفت طائرة مُسيّرة سيارة لمدنيين في قرية مرزة بريف ديرك أدت إلى استشهاد مدنيين اثنين.

ووثّق تقرير نصف سنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، انتهاكات تركيا ومرتزقتها في المناطق المحتلة، وأشار إلى انتشار العنف والأنشطة الإجرامية منذ احتلال تركيا لعفرين، جرابلس، إدلب، وتل أبيض، ووثّق التقرير زيادة في أعمال القتل والاختطاف والنقل غير الطوعي للناس والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والإجلاء القسري، وأشار إلى أنّ "الانتهاكات كانت موجهة ضد النساء والأطفال، وتستهدف في المقام الأول الأقليات مثل الإيزيديين والكرد والمسيحيين، وكثير منهم تعرض للتطهير العرقي في هذه المناطق"، وأوضح أن تركيا ومرتزقتها أجبروا 150ألف شخص على النزوح من عفرين "مساهمة في تغيير ديموغرافي مماثل لعملية التطهير العرقي التي حدثت في البلقان في التسعينات".

14 تشرين الأول، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في شمال شرق سوريا لمدة عام واحد، فيما حمّل تركيا مسؤولية تعرض المدنيين للخطر، بالإضافة إلى تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ومع قدوم موسم الزيتون، بدأ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بنهب محصول الزيتون في عفرين، وقالت مصادر لوكالتنا

وبخصوص انتهاكات الاحتلال التركي في عفرين، حيث قال مصدر موثوق لوكالتنا إن دولة الاحتلال التركي نهبت نحو 90 ألف طن من زيتون الزيتون من عفرين المحتلة وسوقته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبية، خلال هذا العام.

ومع اشتداد هجمات الاحتلال التركي على عين عيسى، أعلن المجلس العسكري لكري سبي/تل أبيض في 9 كانون الأول، عن توصله إلى اتفاق يقضي بنشر نقاط مراقبة مشتركة مع الجيش الروسي والحكومة السورية على الطريق الدولي.

ورغم كل هذه الهجمات، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت بحملاتها ا لأمنية لملاحقة خلايا داعش، إذ أطلقت حملة عسكرية واسعة النطاق في ريفي الحسكة ودير الزور باسم "ردع الارهاب" في 4 حزيران، استمرت 6 أيام، انتهت بالقبض على 110 مرتزقًا، فيما أُطلقت المرحلة الثانية في 17 تموز، وتم فيها إلقاء القبض على 31 مرتزقًا.

'القبض على خلايا استخباراتية'

19 نيسان- ألقت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس منبج العسكري القبض على خلية تابعة للاستخبارات التركية تعمل على تهريب الأسلحة من المناطق المحتلة إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وإيصالها إلى الخلايا النائمة في المنطقة.

6 نيسان- ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية مجندة عاملة ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، مؤلفة من خمس أشخاص.

7 أيار- ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على المسؤول المالي لخلايا مرتزقة داعش في الرقة.

21 أيار- ألقت الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية القبض على خلية نائمة لمرتزقة داعش، رأسها المدبر في منطقة سريه كانيه المحتلة.

فكّكت قوى الأمن الداخلي شبكة استخباراتية تضم 6 أشخاص تابعين للمخابرات التركية (الميت).

30 حزيران- ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على أفراد مجموعة تابعة لمرتزقة تركيا ممن نفذوا عمليات اغتيال في ريف الشدادي.

28 تموز- ألقت قوى الأمن القبض على إحدى الخلايا المرتبطة بشكل مباشر بالاستخبارات التركية.

4 آب- أطلقت قسد بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي حملة تمشيط في ريف ديرالزور على خلفية حالات الاغتيال التي ارتكبتها الخلايا النائمة بحق أبناء المنطقة.

تمكنت قوى الأمن الداخلي خلال عمليات أمنية من تفكيك العديد من خلايا الجواسيس الذين جندتهم الحكومة السورية في مناطق شمال وشرق سوريا.

حالات شغب عدة، قام بها مرتزقة داعش المعتقلون في سجن غويران بمدينة الحسكة.

أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أفشلت 700 محاولة فرار وتهريب لنساء وأطفال داعش من مخيم الهول خلال هذا العام، واعتقلت 100 شخص شاركوا في محاولات التهريب.

'خدمات ..'

13 كانون الثاني- عقدت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا اجتماعها السنوي، وركّزت على ضرورة تكثيف الدعم للقطاعات الاستراتيجية كالصحة والزراعة والتعليم والخدمات وتعقيبًا لذلك، شكّلت في 26 كانون الثاني لجنة مصغرة من مختصين اقتصادين وإداريين مهتمها احتواء الأزمة الاقتصادية، واتخاذ تدابير عاجلة.

جهّزت هيئة الطاقة أضخم مشروع كهرباء في شمال وشرق سوريا في محطة الجبسة شرق ناحية الشدادي، بتكلفة 60 مليون دولار، على أن يغذي المنطقة الجنوبية من الحسكة، وباستطاعة فعلية قدرها 30 ميغا واط.

20 كانون الثاني- افتتحت مديرية التموين في مدينة كوباني مركزًا لبيع المواد الغذائية، بأسعار منخفضة، وخصصت مبلغ 200 ألف دولار له.

26 كانون الثاني- افتتحت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة مركزًا للأشعة والرنين المغناطيسي في مدينة قامشلو.

13 شباط- باشرت الإدارة المدنيّة الديمقراطية في مدينة منبج وريفها نصب أولى الخيم في مخيّم "جديدة الحمر" الخاصّ بنازحي مدينة إدلب، واحتضن آلاف النازحين.

17 شباط- فعّلت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، قسم العين في مشفى القلب والعين، بعد أن تم تجهيزه بالأجهزة الحديثة وكادرٍ طبي مختص.

إعادة إصلاح خطوط الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بعد 7 سنوات من انقطاعها.

أعلن فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني انتشال أكثر من 5900 جثة من 25 مقبرة جماعية منتشرة في مدينة الرقة وريفها.

20 تموز- نظمت هيئة الثقافة والفن، معرض الشهيد هركول الرابع للكتاب في مدينة قامشلو، بمشاركة 39 دارًا للنشر.

4 آب- استلمت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة 5 أجهزة لفحص الفيروسات من نوعPCR و500 كيت، مقدّمة من منظّمة الهلال الأحمر الكردستاني في أوروبا.

افتتحت لجنة الأفران والمطاحن في مجلس دير الزور المدني المطحنة المركزية الأولى من نوعها في المنطقة بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 طن يوميًّا.

16 آب- ​​​​​​​أعلن مجلس مقاطعة الحسكة بالتنسيق مع هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة افتتاح مخيم سري كانيه لاستقبال المُهجّرين القاطنين في مراكز الإيواء بهدف إفراغ المدارس من المُهجّرين.

21 أيلول- انطلقت فعاليات مهرجان ليلون الدولي للأفلام في مخيم برخدان بمقاطعة الشهباء، أشرف عليها لجنة من المخرجين والكتّاب العالميين.

تغذية 65% من مدينة الرقة وإعادة التيار الكهربائي لجزء كبير من المدينة خلال العام.

استعاد أهالي ناحية شيران شرق مدينة كوباني أحد الأسدين الأثريين اللذين نقلتهما الحكومة السورية إلى مدينة الرقة قبل عقود من الزمن، بعد أن لحقت به أضرار جسيمة إبان احتلال مرتزقة داعش لمدينة الرقة.

وخلال العام، عادَ ما يقارب 4550 مُهجّرًا من مخيّم بردة رش في باشور كردستان إلى روج آفا، عبر معبر سيمالكا الحدوديّ.

نشر 45 ألف عنصر من قوات حماية المجتمع وقوى الأمن لحماية المحاصيل من الحرائق في موسم الحصاد.

10 تشرين الأول - قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إخراج الأسر السورية الراغبة بالخروج من مخيم الهول، بناء على اجتماع عقدته مع مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية.

ـ افتتحت جامعة روج آفا قسم الدراسات العليا في علم الاجتماع بهدف رفع مستوى المدرسين.

وضعت هيئة الصحّة في شمال وشرق سوريّا ومجلس دير الزور المدني حجر أساس للبدء بأعمال مشروع إعادة تأهيل مشفى هجين العام، وأبو حمام العام في ريف دير الزور الشرقي.

23 تشرين الأول، انعقد المؤتمر الخامس لاتحاد الإعلام الحر في مدينة قامشلو، تحت شعار "الإعلام المهني ضمان التغيير نحو الأفضل"، انتُخب فيها رئاسة مشتركة و17 عضوًا لمجلسه.

'مواجهة فيروس كورونا'

14 آذار- أعلنت هيئة الصحة حالة الطوارئ ضمن مناطق شمال شرق سوريا لمجابهة فيروس كورونا، وفي 20 من الشهر صرّحت هيئة الصحة باكتشافهم إلى جانب المعهد السويدي PEAS لجهاز اختبار أو " الكيت"، للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وضمن التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، أعلنت الهيئة لمرات عدة الحظر العام، وجهّزت مراكز للحجر الصحي في كل مدينة، ضمنها مركز كوفيد 19 في مدينة الحسكة.

وبخصوص الطلبة، وضمن التدابير الوقائية من الفيروس، نظمت هيئة التربية والتعليم دروس أونلاين لـ789225 طالب/ـة، بوساطة دروس تعليمية عبر فضائية ROJ AVA الخاصة بالإدارة الذاتية.

21 آذارـ قطع الاحتلال التركي المياه عن مدينة الحسكة، وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن تركيا عرّضت حياة 460 ألف شخص للخطر، وأعربت عن رفضها لاستخدام مرافق المياه لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، وكما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قطع المياه سيعمق الأزمة الإنسانية، ويقوض جهود المنظمات الإنسانية في تجهيز المجتمعات الضعيفة في هذه المنطقة، لمجابهة فيروس كورونا.

وفي شهر نيسان ـ أنهت مديرية المياه في مقاطعة الحسكة حفر وتجهيز 13 بئرًا من أصل 50، وهو مشروع بديل لتأمين مياه الشرب لأهالي الحسكة، بعد إيقاف ضخ المياه من محطة علوك في منطقة سري كانيه المحتلة.

'أبرز مقررات الإدارة الذاتية'

في شهر كانون الثاني ـ أقرّت الإدارة الذاتية منع تصدير وتهريب الأغنام خارج المنطقة، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

20 شباط - صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية على قانوني العطل الرسمية، والتهريب في مناطق الإدارة.

17 أيار- أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية عفوًا عامًّا عن كافة الجرائم المرتكبة قبل 17 أيار، وعفوًا آخر في 10 تشرين الأول.

18 حزيران- قررت الإدارة الذاتية زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسساتها بنسبة 150%.

أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية تعليمات عسكرية تؤكد فيها التزامها بسياسات حماية المدارس والمرافق التعليمية وحماية الأطفال، وإخلاء كافة المواقع التي تصنفها هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية كمدرسة، والتعاون التام مـع الممثلة الخاصة للأمـين العـام المعنية بالأطفـال والنــزاع المـسلح، وعليه أفرغ مجلس دير الزور العسكري المدارس في مناطقه.

6 تشرين الأول- تفعيل "جهاز الرقابة العامة" في الإدارة الذاتية.

15 تشرين الأول- أعلنت لجنة المعتقلين إطلاق سراح / 631/ سجينًا، ممن حُكم عليهم بتهمة الإرهاب وتجاوزت مدّة عقوبتهم النصف، ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ولم يرتكبوا أية أعمال إجرامية.

16 تشرين الثاني- كلّفت الإدارة الذاتية في الجزيرة، هندرين سينو رئيسة مشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهدية علي رئيسة مشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة، وقدّم حسين العزام الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم الجزيرة استقالته من منصبه.

'افتتاح مكاتب أحزاب سياسية'

8 شباط - أعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا (PDK-S) فتح مكتبه في ديرك، بعد أن أعلنت الإدارة الذاتية السماح للأحزاب بمزاولة نشاطها السياسي دون الحصول على ترخيص، كبادرة حسن النية في تحقيق الوحدة الوطنية، تجاوبًا مع مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

ـ أعاد المجلس الوطني الكردي فتح مكتبه في مدينة كوباني.

14 آذار- افتتح الحزب الديمقراطي الكُردستاني ـ سوريا مكتبه في الناحية الشرقية لمدينة قامشلو.

19 حزيران- افتتح حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني مكتبه في مدينة قامشلو.

(ح)

ANHA