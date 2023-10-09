​​​​​​​شكوك في النوايا وانتقادات وجهاء العشائر العربية للجامعة العربية والأمم المتحدة

التقت وكالتنا شيوخ ووجهاء عشائر الرقة، حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، تطرقوا فيها لغايات هذه الهجمات، والمواقف حيالها، لا سيما موقف الجامعة العربية، وكذلك المواقف الدولية.

حيث قال شيخ عشيرة العلي (قبيلة الولدة)، رمضان الرحال: "بعد فشل دولة الاحتلال التركي في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، عملت على قصف البنية التحتية ومرافقنا الخدمية والمناطق الآهلة بالسكان لبث الرعب، ولحرمان أهالي المنطقة من الخدمات المقدمة من الإدارة الذاتية".

وانتقد موقف الأمم المتحدة، والجامعة العربية، وشكك في نواياها متسائلاً: "أين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والشرفاء في العالم حيال هذه الانتهاكات والهجمات الوحشية بحق مناطق شمال وشرق سوريا؟ لماذا كل هذا الصمت من قبل المنظمات الدولية؟ أيعتبر فعل تركيا قانونياً لذلك لا تحرك ساكناً، أم أنها شريكة في هذه الهجمات؟".

ودعا الرحال القوى الدولية إلى فرض حظر جوي على شمال وشرق وسوريا؛ لإيقاف طيران دولة الاحتلال التركي وهجماتها على المنطقة.

كما طالب شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة إلى الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية لصد هذه الهجمات والتهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

من جانبه، قال شيخ عشيرة الغانم الظاهر، مصطفى العبدي، إن "هدف الاحتلال التركي من استهداف شمال وشرق سوريا الآمنة، إحياء تنظيم داعش الإرهابي مجدداً والانتقام لهم بعد هزيمتهم على يد قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف العبدي: "يحاول الاحتلال التركي إحداث فتنة بين المكونات وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال هجماته المستمرة عليها، وضرب البنية التحتية وإفشال مشروع الإدارة الذاتية"، وانتقد صمت القوى الدولية حيال هذه الهجمات، وعدم إدانتها.

(ف)

ANHA