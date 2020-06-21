​​​​​​​شكري: أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردًا مناسبًا

شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردًا مناسبًا.
العالم والشرق الأوسط 2020-06-21T13:51:00 مركز الأخبار

بعد تأكيد القاهرة على أن التدخل العسكري إذا حصل في ليبيا سيُعدّ شرعيًا، قال وزير الخارجية  المصري، سامح شكري، إن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا.

وتابع شكري: "ندعو إلى ضبط النفس في ليبيا".

إلى ذلك أوضح سامح شكري أن حكومة الوفاق الليبية "لم تحسن قراءة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف: "نأمل بالتزام الوفاق بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات".

ويوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خريطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.

(ش ع)


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