​​​​​​​شكري: التدخلات الخارجية المستمرة هي التي عقّدت الأزمة السورية

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، خلال كلمة له في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إلى طي صفحة سوريا الحزينة.

وطالب حكومة دمشق بالعمل على إعادة اللاجئين السوريين في الخارج، ودعا الحكومة والمكونات السياسية للعمل على حل سياسي مستقر في البلاد.

كما حمّل حكومة دمشق المسؤولية الأساسية للوصول إلى حل سياسي.

واعتبر الحسم العسكري في سوريا أمراً غير واقعي ويجب إيجاد تسوية سياسية، كما طالب بإيجاد حلول عربية للقضايا العربية.

ولفت إلى أن التدخلات الخارجية المستمرة هي التي عقّدت الأزمة السورية.

وقال متحدث باسم جامعة الدول العربية إن من المتوقع أن يوافق وزراء الخارجية العرب على استعادة سوريا لمقعدها بالجامعة في اجتماعهم اليوم، مما يدعم الجهود الإقليمية لتطبيع العلاقات مع حكومة دمشق.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن من المتوقع تبنّي القرار في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وعُلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب الحملة العنيفة على الاحتجاجات المناهضة لحكومة دمشق.

وفي الآونة الأخيرة عادت بعض الدول العربية ومن بينها السعودية ومصر إلى التعامل مع سوريا عبر الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى.

(م ش)