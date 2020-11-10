​​​​​​​شخصيات وطنية ترفض الاقتتال الكردي وتدعو إلى الحوار

وتتواصل ردود الفعل الرافضة لمساعي الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى افتعال حرب داخلية في جنوب كردستان.

وفي هذا السياق، طالبت 199 شخصية وطنية من أهالي منطقة كرميان في إقليم كردستان بإرساء السلام وبدء الحوار بين الأطراف الكردستانية، وذلك عبر بيان.

البيان أشار بدايةً إلى مخاطر أي اقتتال كردي على أمن واستقرار جميع أجزاء كردستان، وأكد على أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار لحل نقاط الخلاف.

وأضاف البيان: "النقطة المشتركة بالنسبة لجميع القوى هي مرتزقة داعش والجماعات المرتبطة به، وكيف قاتلت جميع هذه القوى في خندق واحد ضد داعش، يجب بناء هذه الجبهة مرة ثانية، إذ لا يمكن أن توجه قوة كردية سلاحها إلى جهة كردية اخرى، في الوقت الذي تستهدف فيه الدول المعادية والجماعات الإرهابية مناطقنا، كما أن هناك تهديدات بشكل يومي للمناطق الكردية في كركوك ومناطق أخرى، عدا عن القصف المتواصل من قبل الدول المجاورة التي تحاول رسم صورة غير لائقة أمام المجتمع الدولي لمجتمعنا لاستهدافنا."

البيان الذي صدر باسم الجبهة الوطنية في كرميان ووقّع عليه 199 شخصية وطنية، رفض "أي حرب بين الأطراف الكردية وسفك الدماء على أراضي كردستان مرة أخرى، ربما رأينا أكثر من أي طرف آخر تداعيات الحرب الأهلية وعواقبها الوخيمة، نتمنى ألا يحترق قلب أمّ بعد الآن، وألا يتخلى الشباب عن وطنهم بسبب الحروب".

وحث البيان "جميع الأطراف على الانخراط في الحوار والتمهيد للحل بدلًا من اتباع لغة التهديد”.

(ك)