وفي ظل موجة برد قارس تجتاح عموم المناطق السورية وانعدام وسائل التدفئة، كتب الممثل السوري البارز فراس إبراهيم منشوراً في حسابه على "فيسبوك" قال فيه "في روسيا على سبيل المثال لا الحصر، تصل درجة الحرارة إلى 40 تحت الصفر، ولا أحد يشتكي من البرد". وأضاف "إذن ليس البرد هو المُذنب؛ فهو يقوم بمهمته الطبيعية الموسمية كعادته. المذنب هو أنا ونحن وأنتم الذين نقبل بانعدام كل وسائل التدفئة ونسكت كي لا نزعج باعتراضاتنا البريئة الصادقة أناساً لا يملكون أي ذرة إحساس أو وازع من الضمير!"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

لكن سرعان، ما حذف إبراهيم منشوره الذي لامس معاناة الأهالي، وأتبعه بمنشور آخر أعرب فيه عن اعتقاده، بأن "المشكلة لا تكمن فيما أكتب أنا وغيري من الغيورين على هذا البلد وأهل هذا البلد؛ لأن ما نكتبه ونعبّر عنه هو لسان حال معظم الناس الذين لا حول لهم ولا قوة".

ورأى، أن المشكلة "تكمن في تحريف هذه الكتابات وتفسيرها على حسب أهواء بعض الجهابذة وجرّ الأفكار التي نكتبها إلى منعطفات خطيرة والاتجار بها". وأضاف "أنا ومَن هم مثلي بريئون من تفسيراتكم الخبيثة. ولأجل عشرات المواقع التي تنقل منشوراتي تحت عناوين لا تمتّ لما أكتب بصلة أفكّر في التوقّف منذ اليوم عن الكتابة حول أي شأن عام لأنني لم أكتب يوماً لأصبح بطلاً ليَقيني أن البطولة في هذه الأيام هي في الصمت والتحمّل والعضّ على الجروح وليس في المجاهرة والمكاشفة والاعتراض، كل ما في الأمر أنني حاولتُ أن أنقل نبض الناس قبل أن يتوقّف نبضهم الذي يخفت أمام عيني وسمعي يوماً بعد يوم".

وختم إبراهيم بالقول "على كل حال إلى اللقاء في منشورات عادية لا طعم لها ولا رائحة، منشورات لا تصلح للنسخ ولا للصق ولا للجدال ولا للتفسير ولا للمناقشة، منشورات لا تصلح إلا للرمي في سلّة المهملات".

هذا يؤكد تعرض إبراهيم لمضايقات وتهديدات بعد منشوره الأول، كتب منشوراً ثالثاً أوضح فيه "عطفاً على منشوري السابق الذي وعدت فيه بعدم التطرّق مرّة أخرى للحديث في الشأن العام، كتب لي أحدهم: إذا كان الوضع لا يعجبك يمكن أن أدلّك على طريق المطار" قرب دمشق للمغادرة.

ورد إبراهيم في المنشور على من كتب له بالقول "أعرف الطريق جيّداً، ولكن كنت أتمنى بدل التفكير بالتخلّص مني بمغادرة هذا البلد أن تحاولوا معي إصلاح ما تهدّم لكي نبقى كلّنا هنا... مثل هذه الدعوة والنصيحة نذير شؤم واعذرني إذا لم آخذ بها".

وسبق لإبراهيم، أن شن العام الماضي هجوماً على الحكومة والمسؤولين، قائلاً "يحرموننا من أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء ووقود وغاز وخبز ورعاية صحية"، وأضاف، أن "الهدف هو ألا يتبقى لدى السوريين أي هوامش للتفكير بأي شيء آخر غير الركض لتأمين أبسط مستلزمات العيش الآدمي".

من جهته، كتب عضو مجلس الشعب (البرلمان) السابق نبيل صالح، المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة على "فيسبوك"، إن "البرد يوهن عزيمة الأمة... تقنين الكهرباء والمحروقات يضعف جسد الأمة. المحاكم الإلكترونية تخرس أصوات الأمة".

وأضاف "طوابير الخبز والسكر والرز تذل الأمة. الراتب الذي لا يكفي أكثر من يوم يوهن قدرة الأمة على العمل. عدم تأمين متطلبات عائلات الجنود تضعف جبهة الأمة. وأغلب ما تفعله السلطات الرسمية يساعد في وهن روح الأمة".

وأوضح صالح "يبقى الخلاف بيننا وبينهم على تفسير معنى الأمة: هل يعني الشعب أم السلطات التي تتحكم بمصيره؟!"، وتابع "على أي حال، فإن عزيمة الأمة لا تنضب طالما يتدفق الكبرياء والمروءة في شرايين أبنائها".

وختم صالح بالقول "صامدون على الأذى من ذوي القربى كما الأعداء، ورب عدو ولدته أمك وأخٍ ليس من عائلتك ولا طائفتك. لا لقانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته الارتوازية".

وفي العام الماضي انضمت الفنانة السورية القديرة منى واصف إلى باقي السوريين والفقراء في الشكوى من البرد وتراجع مستوى الحياة المعيشية في مناطق سيطرة الحكومة. كما سبق وعبّر الممثل بشار إسماعيل، عن ازدياد المعاناة من البرد في الشتاء بسبب تفاقم أزمات توفر الكهرباء والمحروقات.

(ل د)