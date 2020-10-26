ووجّه مغردون سعوديون بارزون انتقادات لـ أردوغان ومستشاره ياسين أقطاي وسياسات تركيا عبر هاشتاغ، "مستشار_أردوغان_يكفّر_السعوديين"، الذي كان الأكثر تداولًا على تويتر في المملكة العربية السعودية، مساء الأحد.

ويأتي السخط السعودي هذا على خلفية مقالة لـ أقطاي في موقع قناة "الجزيرة" القطرية، عن حملة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية.

وفي السياق، قال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود ردًّا على مقالة أقطاي: "العقلية الكامنة خلف هذا التصريح أنها تكشف حقد أمثالك وجهلك في آنٍ واحد، التلاعب بالدين لما يخدم مصالحكم أصبح مكشوفًا وهذا التكفير ليس بجديد عليكم، مادامك تكلمت عن السيرة النبوية أطالبك بإرجاع ما تم سرقته من قطع الحجر الأسود وبعض مقتنيات المسجد النبوي"، وأرفق الأمير السعودي تعليقه بهاشتاغ "مستشار_اردوغان_يكفر_السعوديين".

فيما علّق رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك على المقالة متعجبًا من لجوء أردوغان إلى مستشاره الذي سبق وقال عن تركيا إنها ليست مسلمة، فكتب على صفحته في تويتر: "العجيب أن أردوغان اتجه إلى ذات المستشار الذي ظهر على BBC ليقول إن تركيا ليست دولة مسلمة!!

اليوم، المستشار ذاته يقلب على الوجه الآخر ويكفّر السعوديين من أجل خلاف اقتصادي وحرية شخصية!!

الحقيقة التي نستطيع أن نؤكدها أن الحملة الشعبية لم تعد خيارًا بل واجبًا".

بينما تطرق الإعلامي السعودي عبد الله البندر إلى تكفير السعوديين بسبب حملتهم ضد سياسات أردوغان، وقال: "وجد تنظيم الإخوان أرضًا ممهدة ودعمًا لا محدودًا من أردوغان الذي يلجأ إليهم كل ما ضاقت به ضائقة، من خلال استغلال الدين بفتاوى الهوى وتصنيف الآخر وفق ما يرونه، حتى وصل الأمر إلى تكفير السعوديين بسبب حملتهم الشعبية ضد سياسات أردوغان".

أما الكاتب السعودي سلمان الدوسري فكتب: "ما الذي جعل مستشاري الرئيس التركي يتخبطون حتى بلغ الحال بـمستشار_أردوغان_يكفّر_السعوديين؟! كلما أوجعتهم المقاطعة الشعبية السعودية كلما زادت تخبطاتهم أكثر وأكثر… لهم تصريحاتهم ولنا أفعالنا".

هذا وانطلقت حملة شعبية لمقاطعة المنتجات التركية في السعودية بعد الدعوة التي أطلقها رئيس غرفة التجارة السعودية عجلان العجلان في تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وانتقلت منها إلى مصر والإمارات والمغرب وليبيا.

(س ر)