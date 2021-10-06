​​​​​​​شخصيات ألمانية وروسية تدعو للمشاركة في حملة المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

تضامناً مع حملة الهاشتاغ التي يطلقها مجلس الإعلام الإلكتروني الكردستاني في الـ 8 من تشرين الأول للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، دعا عدد من الساسة والأكاديميين والمثقفين والكتاب من مختلف دول الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب أفريقيا للمشاركة في الحملة.

شخصيات من ألمانيا وروسيا أطلقوا نداء للمشاركة في حملة الـ 8 من تشرين الأول، قالوا فيه: "يجب أن يتمتع السيد أوجلان بظروف وشروط الحرية، حتى يتمكن من أداء دوره في حل القضية الكردية وتحقيق السلام الاجتماعي. وعليه، ومن منطلق الحرص على تحقيق الحل والسلام، فإننا ندعو الجميع إلى مساندة حملة الهاشتاغ التي سيتم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي".

أسماء الشخصيات التي دعت للمشاركة في الحملة كالتالي:

ألمانيا:

1- أوزلم آلف دميرال - عضو البرلمان الأوروبي

2- داريو آزيليني، سياسي وعالم اجتماع

3- البروفيسور د. وورنر روف - سياسي

4- توماس كونيكز- كاتب وصحفي

5- كلاوس شراير- تحالف ميونيخ لمناهضة العنصرية

6- البروفيسور د. مايكل مي- جامعة ميونيخ

7- د. فريدريك هابرمان- كاتب

8- د. هاينز يورغن شنايدر - محامي وكاتب - هامبورغ

9- هايكه جيسويد - محامي

10- البروفيسور د. جور لوثر زكلين- القانون الدستوري

11- أندريه هانكو- عضو برلمان- عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

12- تيم إنجلز- محامي- دوسلدورف

13- البروفيسور د. أندرياس فيشر ليسكانو - جامعة بريمن

14- توماس كيلبر- أستاذ بكلية الفنون والموسيقى والتصميم - جامعة بيرغن

15- د. رولف جوسنر - محامي وناشر

16- كرم شامبرغر - ناشط وأكاديمي

17- د. نيك براون - مؤرخ وصحفي ألماني

18- رولاند شوستر- الحزب اليساري الألماني

روسيا: