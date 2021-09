لقد أصدر 28 أكاديميًّا وسياسيًّا وكاتبًا وطبيبًا.. من أستراليا وماليزيا والهند وباكستان بيانات، لدعم حملة " آن الوقت، الحرية للسيد عبد الله أوجلان!".

وجاء في البيان المشترك الذي أصدرته 28 شخصية عالمية "ليستطيع السيد أوجلان أداء دوره في حل القضية الكردية وتحقيق السلام الاجتماعي يجب أن تتوفر لديه شروط وظروف حرة".

ودعا البيان " كل من يعتزم الحل والسلام دعم الهاشتاغ الذي سيطلق من قبل منصة الإعلام الرقمي".

والذين أصدروا التبيان هم:

1. Dr. Coral Wynter - Research Scientist - Sydney, Australia

2. Susan Price, Editor Green Left weekly newspaper - Sydney, Australia

3. Viv Miley, journalist - Sydney, Australia

4. Peter Boyle, Journalist and founding member of Rojava Solidarity - Sydney, Australia

5. Fionn Skiotis, founder Committee in Solidarity with North and East Syria, Solidarity – Australia

6. Sivarajan Arumugam, General Secretary Socialist Party of Malaysia (PSM) – Malaysia

7. Sudarshan Narayana, lawyer, Hyderabad, India

8. Choo Chon Kai, International Relations Officer, Socialist Party of Malaysia (PSM) - Malaysia

9. Sue Bolton, Moreland City Councillor, Australia

10. Rachel Evans, LGBTIQ activist, Sydney, Australia

11. Pip Hinman, editor Green Left, Australia

12. Tony Iltis, writer, Australia

13. Jim McIlroy, Writer – Australia

14. Arutchelvan Subramaniam, Deputy Chairperson, Socialist Party of Malaysia – Malaysia

15. Steve O’Brien, trade unionist, Newcastle, Australia

16. Niko Leka, nurse & refugee rights activist, Newcastle, Australia

17. Emily Valentine Bullock, Artist, Sydney, Australia

18. Jacob Andrewartha, producer Green Left Radio, Melbourne, Australia

19. Dr. Markela Panegyres, Lecturer and Artist, Sydney, Australia

20. Maysoon Elnigoumi, Sudanese community activist, Sydney, Australia

21. Lee Rhiannon - Former Senator, Green party – Australia

22. Jamie Thomas Parker is the member of the New South Wales Legislative Assembly representing Balmain for the Greens – Australia

23. William David Crews - Australian Christian minister of the Uniting Church – Australia

24. Philippa Skinner, environmentalist, Tasmania, Australia

25. Farooq Sulehria, writer and academic, Pakistan

26. Dr. Jeyakumar Devaraj, former Socialist Party (PSM) MP in Malaysia

27. Dr. Kamala Emanuel, medical practitioner, Brisbane, Australia

28. Dave Holmes, writer and convenor of Freedom For Ocalan Campaign, Australia

ANHA